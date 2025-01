Na Slovensku sa budú opäť konať protesty, okrem Bratislavy sa k iniciatíve Mier Ukrajine pridali aj ďalšie mestá

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.1.2025 (SITA.sk) - V piatok 10. januára sa na Slovensku bude opäť protestovať, a to nielen v Bratislave. Iniciátorom protestov je občianske združenie Mier Ukrajine , k iniciatíve sa pridali viaceré slovenské mestá. Protesty sa budú konať v Žiline, Rimavskej Sobote, Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Ružomberku, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Poprade.V Bratislave, Žiline, Bardejove a v Spišskej Novej Vsi sa zhromaždenia začnú o 17:00, v Rimavskej Sobote o 17:30 a v ostatných mestách o 18:00. Ďalšie zhromaždenia, ktoré ale podľa občianskeho združenia nie sú koordinované s nimi, sa budú konať aj v Revúcej a v Prahe."Spolu ukážeme, že Slovensko nie je Rusko, Slovensko je Európa," apeluje OZ Mier Ukrajine. Záujemcov o účasť na protestoch vyzýva, aby si priniesli slovenské vlajky, ale aj rapkáče a píšťalky, svetlá a mobily, aby ich bolo vidieť i počuť. Zoznam miest priebežne aktualizujú. Konkrétne miesta, kde sa bude v jednotlivých mestách protestovať možno nájsť na sociálnych sieťach.Ako OZ uviedlo, odmietajú cestu do sféry ruského vplyvu, Slovensko je suverénny demokratický štát, ktorý je súčasťou euroatlantických štruktúr. "Spojenectvo s najsilnejšími tvorí pre Slovensko bezpečný ochranný štít. Robert Fico tento ochranný štít oslabuje a ničí. Ťahá nás do imperiálneho Ruska, ktoré vedie hybridnú aj totálnu vojnu a nerešpektuje medzinárodné právo a dohody. Nedovoľme to!" apeluje občianske združenie.Vyzýva tiež na obranu slobodného a nezávislého Slovenska a spájanie naprieč celou spoločnosťou. Prvé zo série veľkých protestných zhromaždení sa konalo v piatok 3. januára pred Úradom vlády SR