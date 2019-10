Protivládne protesty v Iraku si už vyžiadali viac ako 50 životov

Protivládni demonštranti pomáhajú irackému vojakovi uniknúť z miesta protestu po tom, ako ho bili ďalší demonštranti počas protestov v Bagdade 3. októbra 2019. Príslušníci irackých bezpečnostných síl vo štvrtok strieľali do vzduchu v Bagdade, kde sa už tretí deň konajú násilné protivládne protesty. Informovala o tom agentúra AFP. Niekoľko desiatok demonštrantov zapálilo pneumatiky na Námestí oslobodenia (Mídán at-Tahrír), avšak obkolesila ich poriadková polícia, ktorá protestujúcich vytlačila do bočných ulíc a niekoľkokrát vystrelila do vzduchu, uviedol fotograf AFP.

Foto: TASR/AP