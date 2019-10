Trump: USA zaradia Poľsko do programu bezvízového styku

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. októbra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí oficiálne navrhlo zaradiť Poľsko do programu bezvízového styku s USA.Prezident Donald Trump to oznámil v piatok, keď odchádzal z Bieleho domu, informovala tlačová agentúra AP.Program bezvízového styku (Visa Waiver Program; VWP) umožňuje cestujúcim z určitých vybraných krajín navštíviť USA na obdobie maximálne 90 dní bez získania neprisťahovaleckého krátkodobého víza.Biely dom označuje tento najnovší vývoj týkajúci sa Poľska za "Poľsko už roky nalieha na USA, aby bolo zaradené do programu bezvízového styku, a predstavitelia Trumpovej administratívy ubezpečili, že takéto rozhodnutie sa očakáva.Trump minulý týždeň počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku povedal, že "".Teraz už potrebujú víza na cestu do USA iba štyri členské krajiny Európskej únie vrátane Chorvátska, zareagovala v piatok na situáciu chorvátska tlačová agentúra HINA.Štyrmi krajinami EÚ, pre ktoré ešte neplatí zásada reciprocity medzi Úniou a USA, sú Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus a Rumunsko. Ich občania sú v nevýhode oproti občanom ostatných členských štátov EÚ, dodala HINA.Brusel sa pokúša urýchliť riešenie záležitosti, ale tieto krajiny musia najprv spĺňať základné kritérium - znížiť podiel odmietnutých žiadostí o vízum na menej než tri percentá. V prípade Chorvátska síce toto percento klesá, ale v roku 2017 išlo stále o 5,1 percenta.V posledných rokoch sú Chorvátsko a Cyprus spomínané ako pozitívne príklady a už sa blížia k splneniu formálneho kritéria na zrušenie vízovej povinnosti pri ceste do USA.