Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Protizločinecká jednotka uskutočnila rozsiahlu akciu v Bratislavskom kraji, obvinili dve osoby
Tagy: Policajná akcia
Pri domových prehliadkach policajti zaistili viaceré veci a stopy, ktorých súvislosť s vyšetrovaným skutkom budú skúmať. Policajti uskutočnili rozsiahlu akciu na území Bratislavského kraja. Prípad ...
1.5.2026 (SITA.sk) - Pri domových prehliadkach policajti zaistili viaceré veci a stopy, ktorých súvislosť s vyšetrovaným skutkom budú skúmať.
Policajti uskutočnili rozsiahlu akciu na území Bratislavského kraja. Prípad súvisí s nezvestnosťou dvoch osôb, ku ktorej došlo 25. júla 2025 v Podunajských Biskupiciach. Ako priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, akciu urobila protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).
„Na základe mimoriadne dôkladnej operatívno-pátracej činnosti a systematického vyšetrovania vzniesol vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK už skôr obvinenie dvom osobám N. N. a R. Č., pričom jedna z obvinených osôb bezprostredne po spáchaní skutku opustila územie SR a doposiaľ sa zdržiava v zahraničí,“ priblížila polícia.
Druhý obvinený sa skrýval na neznámych miestach a 29. apríla ho zadržali. Vyšetrovateľ aktuálne spracováva podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. Polícia informovala, že zadržali aj ďalšie tri osoby, a to 46-ročnú T. K, 30-ročnú P. V. a 26-ročného T. N.
Pri domových prehliadkach policajti zaistili viaceré veci a stopy, ktorých súvislosť s vyšetrovaným skutkom budú skúmať. Polícia aktuálne vykonáva aj ďalšie procesné úkony, preto nebude nateraz poskytovať bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Protizločinecká jednotka uskutočnila rozsiahlu akciu v Bratislavskom kraji, obvinili dve osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Turistický autobus Krupanská fčela bude z Trnavy do Dolnej Krupej premávať v období kvitnutia ruží – VIDEO, FOTO
Turistický autobus Krupanská fčela bude z Trnavy do Dolnej Krupej premávať v období kvitnutia ruží – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Ministerka Šimkovičová vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu
Ministerka Šimkovičová vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu