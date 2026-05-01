 24hod.sk    Z domova

01. mája 2026

Protizločinecká jednotka uskutočnila rozsiahlu akciu v Bratislavskom kraji, obvinili dve osoby


Pri domových prehliadkach policajti zaistili viaceré veci a stopy, ktorých súvislosť s vyšetrovaným skutkom budú skúmať. Policajti uskutočnili rozsiahlu akciu na území Bratislavského kraja. Prípad ...



1.5.2026 (SITA.sk) - Pri domových prehliadkach policajti zaistili viaceré veci a stopy, ktorých súvislosť s vyšetrovaným skutkom budú skúmať.


Policajti uskutočnili rozsiahlu akciu na území Bratislavského kraja. Prípad súvisí s nezvestnosťou dvoch osôb, ku ktorej došlo 25. júla 2025 v Podunajských Biskupiciach. Ako priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, akciu urobila protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).

Na základe mimoriadne dôkladnej operatívno-pátracej činnosti a systematického vyšetrovania vzniesol vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK už skôr obvinenie dvom osobám N. N. a R. Č., pričom jedna z obvinených osôb bezprostredne po spáchaní skutku opustila územie SR a doposiaľ sa zdržiava v zahraničí,“ priblížila polícia.

Druhý obvinený sa skrýval na neznámych miestach a 29. apríla ho zadržali. Vyšetrovateľ aktuálne spracováva podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. Polícia informovala, že zadržali aj ďalšie tri osoby, a to 46-ročnú T. K, 30-ročnú P. V. a 26-ročného T. N.

Pri domových prehliadkach policajti zaistili viaceré veci a stopy, ktorých súvislosť s vyšetrovaným skutkom budú skúmať. Polícia aktuálne vykonáva aj ďalšie procesné úkony, preto nebude nateraz poskytovať bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - Protizločinecká jednotka uskutočnila rozsiahlu akciu v Bratislavskom kraji, obvinili dve osoby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Policajná akcia
