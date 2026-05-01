Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Ministerka Šimkovičová vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu
Ako ministerstvo kultúry priblížilo, nová riaditeľka je divadelná kritička a výskumníčka, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu.
1.5.2026 (SITA.sk) - Ako ministerstvo kultúry priblížilo, nová riaditeľka je divadelná kritička a výskumníčka, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu. Stala sa ňou Dária Fojtíková Fehérová. Doterajšia riaditeľka Alžbeta Vakulová sa podľa slov ministerstva kultúry funkcie vzdala na vlastnú žiadosť.
Fojtíková Fehérová doteraz v Divadelnom ústave pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa. Ako rezort kultúry priblížil, nová riaditeľka je divadelná kritička a výskumníčka, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu. Vyštudovala divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Fojtíková Fehérová sa dlhodobo venuje divadelnej kritike, výskumu súčasnej slovenskej tvorby a dejinám slovenskej réžie. Od roku 2022 vedie Centrum výskumu divadla v Divadelnom ústave a od roku 2025 je riaditeľkou festivalu Nová dráma/New Drama. Zároveň je podpredsedníčkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC) a členkou jej celosvetového výboru.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu © SITA Všetky práva vyhradené.
