Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 1.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok práce
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. mája 2026

Ministerka Šimkovičová vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu


Zdieľať
1.5.2026 (SITA.sk) - Ako ministerstvo kultúry priblížilo, nová riaditeľka je divadelná kritička a výskumníčka, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu.


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu. Stala sa ňou Dária Fojtíková Fehérová. Doterajšia riaditeľka Alžbeta Vakulová sa podľa slov ministerstva kultúry funkcie vzdala na vlastnú žiadosť.

Fojtíková Fehérová doteraz v Divadelnom ústave pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa. Ako rezort kultúry priblížil, nová riaditeľka je divadelná kritička a výskumníčka, ktorá sa dlhodobo venuje súčasnému slovenskému divadlu. Vyštudovala divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť a postgraduálne štúdium na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Fojtíková Fehérová sa dlhodobo venuje divadelnej kritike, výskumu súčasnej slovenskej tvorby a dejinám slovenskej réžie. Od roku 2022 vedie Centrum výskumu divadla v Divadelnom ústave a od roku 2025 je riaditeľkou festivalu Nová dráma/New Drama. Zároveň je podpredsedníčkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT/IATC) a členkou jej celosvetového výboru.


Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová vymenovala novú riaditeľku Divadelného ústavu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 