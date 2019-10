Protureckí povstalci obsadili dve dediny v severnej Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Ankara 10. októbra (TASR) - Turecko vo štvrtok oznámilo, že s Ankarou spriaznení sýrski opoziční povstalcidve dediny pri tureckej hranici v Sýrii. Podľa agentúry AP to znamená, že v týchto dedinách neostali žiadni kurdskí bojovníci.Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu bez ďalších detailov informovala o vstupe Tureckom podporovaných bojovníkov do dedín Jabisa a Tal Fandar.Hovorca Tureckom podporovaných sýrskych povstalcov Júsif Hammúd tvítoval, že sa nachádzajú v dedine Jabisa neďaleko mesta Tal Abjad. Dodal, že je toMonitorovacia organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) medzičasom uviedla, že turecké komandá vstúpili vo štvrtok ráno do dediny Bair Ašik neďaleko mesta Tal Abjad.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny Islamský štát.Vo štvrtok sa na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska zíde Bezpečnostná rada OSN, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.