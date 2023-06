Proukrajinskí agenti v Rusku podľa USA vykonali bezpilotné útoky, drony však neleteli z Ukrajiny

Bezpilotný útok na Kremeľ

Pašerácke trasy

5.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajina si v Rusku údajne vybudovala sieť agentov a sympatizantov, ktorí sa snažia vykonávať sabotážne akcie proti ruským cieľom, a začala im taktiež poskytovať bezpilotné lietadlá na vykonanie útokov.Pre spravodajský web CNN to uviedlo viacero ľudí oboznámených s americkými spravodajskými službami.Americkí predstavitelia sa domnievajú, že títo proukrajinskí agenti v Rusku vykonali aj bezpilotný útok zo začiatku mája, ktorý sa zameral na Kremeľ. Drony vtedy podľa Američanov nepreleteli z Ukrajiny do Moskvy, ale títo agenti ich vypustili priamo v Rusku.Nie je jasné, či ďalšie útoky bezpilotných lietadiel uskutočnené v ostatných dňoch boli tiež vykonané z Ruska alebo či za nimi stojí táto sieť proukrajinských agentov.Americkí predstavitelia sa však domnievajú, že Ukrajina vytvorila v Rusku sabotážne bunky zložené zo zmesi proukrajinských sympatizantov a agentov dobre vycvičených pre tento druh vojny.Predpokladá sa, že Ukrajina im poskytla bezpilotné lietadlá ukrajinskej výroby a dvaja americkí predstavitelia povedali CNN, že neexistujú dôkazy o tom, že by útoky bezpilotných lietadiel boli uskutočnené pomocou bezpilotných lietadiel od USA.Predstavitelia nevedeli s konečnou platnosťou povedať, ako sa Ukrajine podarilo dostať drony za nepriateľské línie, ale dva zo zdrojov povedali CNN, že Kyjev vytvoril dobre fungujúce pašerácke trasy, ktoré mohol použiť na posielanie dronov alebo komponentov dronov do Ruska.