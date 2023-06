Získali ste štátny príspevok na digitálneho žiaka? Príďte ho využiť do DATARTu!

Využite finančný príspevok v DATARTe

Notebooky a tablety čakajú na študentov

Cieľom národného projektu " Digitálny žiak " je zjednodušiť žiakom a študentom prístup k digitálnym zariadeniam a tým zvýšiť ich celkovú digitálnu gramotnosť. Odhaduje sa, že 65 % dnešných detí na základných školách po získaní diplomu alebo titulu v budúcnosti nastúpi na pracovné miesta, ktoré dnes ešte neexistujú. No najrýchlejší rast sa očakáva v oblasti IT, ktoré budú v roku 2030 zamestnávať o 30 % zamestnancov viac ako v súčasnosti. DATART sa stal jedným zo zmluvných predajcov, kde si študenti môžu uplatniť finančný príspevok od štátu v hodnote 350 €. Veľký zmysel projektu vidí aj marketingová riaditeľka DATARTu, Sabina Boudová: "Veríme, že podpora rozvoja digitálnych zručností u študentov je kľúčová pre ich lepšiu pozíciu na trhu práce. Teší nás, že môžeme byť súčasťou projektu "Digitálny žiak" a podporiť tak študentov v ich ceste za lepšou budúcnosťou."Projekt "Digitálny žiak" uverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke zoznam zmluvných predajcov a dostupných predajní, v ktorých môžu študenti uskutočniť svoj nákup digitálneho zariadenia a uplatniť si príspevok v hodnote 350 €. Medzi predajcami nechýba ani popredný český a slovenský predajca elektroniky DATART. Elektrošpecialisti sú vo všetkých 21 predajniach DATART na Slovensku svojim zákazníkom k dispozícii pomôcť s výberom notebookov či tabletov, ktoré spĺňajú špecifikácie stanovené projektom Digitálny žiak. O nedostatok tovaru sa rozhodne nemusia obávať. "Naše zásoby sú nadštandardné. Každá predajňa DATART má vlastný sklad a zároveň máme silné logistické zázemie v Senci. Naši zákazníci nájdu na pultoch široký výber notebookov a tabletov, na ktoré si budú môcť uplatniť svoju dotáciu," hovorí Boudová.Využil váš školák príspevok 350 € na kúpu digitálneho zariadenia? Stačí už len krôčik k jeho plnohodnotnému používaniu. Elektrošpecialisti v DATARTe zakúpené zariadenie rozbalia a aktivujú a všetci študenti odídu domov s plne funkčným zariadením. "Jedným z hlavných pilierov našej značky sú práve elektrošpecialisti, ktorí zariadenie v predajni uvedú do plnej funkčnosti. Študent alebo akýkoľvek zákazník tak od nás odchádza s nainštalovanými softvérmi a na svojom zariadení môže okamžite začať pracovať," uzatvára marketingová riaditeľka." V predajniach DATART nájdete aj široký výber vhodného príslušenstva pre notebooky, ako napríklad externú klávesnicu, myš či puzdro rovnako ako aj ochranné sklo na tablet a mnoho ďalšieho.V každej predajni DATART, popredného českého a slovenského predajcu elektroniky, sa môžete spoľahnúť na vysokú úroveň služieb a širokú ponuku elektro zariadení. Príďte si vybrať ten najvhodnejší notebook či tablet pre vaše potreby a študujte o niečo pohodlnejšie a ľahšie s elektrom z DATARTu.