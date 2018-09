Provinciou Lázikíja otriasli výbuchy, médiá hlásia izraelský útok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 18. septembra (TASR) - Silné výbuchy otriasli v pondelok neskoro večer západosýrskou provinciou Lázikíja, kde podľa štátnych médií podnikol Izrael útok na jeden z miestnych priemyselných objektov. V prípade potvrdenia tejto informácie by išlo v Sýrii už o druhý podobný incident od soboty, keď údajne izraelské sily vypálili rakety na medzinárodné letisko pri Damasku, uviedla tlačová agentúra AP.Sýrska štátna televízna stanica al-Ichbáríja informovala, že výbuchy v Lázikíji sa ozývali takmer pol hodiny. Odvysielala tiež zábery jasných zábleskov na oblohe. Podľa citovaného vyhlásenia nemenovaného vojenského predstaviteľa sýrska protivzdušná obrana zachytila rakety vypálené z mora smerom k mestu Lázijíka, ktoré je správnym centrom rovnomennej provincie.Zatiaľ nie je známe, že by si útok vyžiadal nejaké obete.Výbuchy v Lázikíji zaznamenala aj mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, podľa ktorej mohol byť terčom útoku muničný sklad v areáli štátneho technicko-priemyselného inštitútu. Dodala, že nie je jasné, či tento sklad slúžil iránskym alebo sýrskym silám. Irán v sýrskej vojne podporuje armádu podliehajúcu vláde v Damasku.Terčom sobotňajšieho raketového útoku pri sýrskom hlavnom meste mal byť podľa SOHR takisto sklad so zbraňami určenými pre sily Iránu alebo libanonskej organizácie Hizballáh. Ďalšie útoky boli hlásené 4. septembra z provincií Tartús a Hamá.Izrael svoje vojenské zásahy na území Sýrie priznáva len zriedkavo, v minulosti však varoval, že použije vojenskú silu, aby zamedzil dodávkam zbraní pre svojich nepriateľov.