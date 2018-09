V Nemecku začal premávať PRVÝ VLAK na vodíkový pohon

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bremervörde 18. septembra (TASR) - Nemecko predstavilo v pondelok celosvetovo prvý vlak na vodíkový pohon, signalizujúc začiatok úsilia o ekologickejšiu, hoci drahšiu konkurenciu voči dieselovým súpravám.Dva svetlomodré vlaky typu Coradia iLint, ktoré skonštruovala francúzska spoločnosť Alstom, začali jazdiť na 100-kilometrovej trati medzi mestami Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde a Buxtehude na severe krajiny.uviedol šéf Alstomu Henri Poupart-Lafarge na slávnostnom predstavení súprav v meste Bremervörde, kde budú dopĺňané vodíkom.Alstom plánuje dodať spolkovej krajine Dolné Sasko ďalších 14 vlakov s nulovou produkciou emisií do roku 2021. Záujem vyjadrili i ďalšie spolkové krajiny, ako aj Británia, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Taliansko či Kanada.Vodíkové vlaky sú vybavené palivovými článkami, ktoré produkujú elektrickú energiu zlučovaním vodíka a kyslíka. Emisiami tohto procesu sú iba para a voda. Nadbytok energie sa skladuje v akumulátoroch na palube vlaku.Súpravy Coradia iLint prejdú približne 1000 kilometrov na jednu nádrž vodíka, podobnú ako u širokej škály dieselových vlakov.uviedol manažér Alstomu Stefan Schrank.Spoločnosť Alstom stavia na danú technológiu ako na zelenšiu a tichšiu alternatívu na neelektrifikovaných železničných tratiach, uvádza stanica France 24, a to v čase, keď mnohé nemecké mestá bojujú so znečistením vzduchu.