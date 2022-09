Provokatívna a novátorská švédska progmetalová skupina Soen sa v nedeľu 18. septembra predstaví v bratislavskom MMC!

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - V úlohe hostí predstavia francúzsko-britské trio LIZZARD a fínsky Oceanhoarse.Začiatky SOEN siahajú do roku 2004, ale prvý zvukový záznam "Fraccions" vznikol až o šesť rokov neskôr. Kritikmi priaznivo prijatý debutový album "Cognitive" vznikol v roku 2012 a bubeník Martin Lopez skladby na albume okomentoval veľmi stručne ako "melodické, ťažké a zložité". Od začiatku sa SOEN nevyhýbali hľadaniu vlastného hudobného výrazu a skúmaniu jeho hraníc. "Cognitive" vyznel ako ťažký, progresívny metal, kým na albume "Tellurian" (2014) SOEN voľnejšie presahovať žánrové hranice a tretia nahrávka "Lykaia" sa textovo uzavrela do konceptuálneho príbehu. Štvorka SOENu "Lotus" (2019) je v textovej rovine akousi dizertačnou prácou o stave modernej spoločnosti ("Rival", "Covenant", Martyrs").Posolstvá piesní sú zároveň hlboko osobné ale aj univerzálne a zrozumiteľné každému poslucháčovi.Hosťami SOEN na turné k albumu "Imperial" je francúzsko britské trio LIZZARD. Jeho zakladatelia - Katy Elwell (bicie), William Knox (basgitara) a Mathieu Ricou (gitara a vokály) už na prvom albume Eroded formovali osobitú hudobnú víziu s koreňmi v 90-tkach a modernou zvukovou tvárou. Druhý album Majestic (2014) zaznamenal veľké uznanie kritiky, v porovnaní s predchodcom je spontánnejším a surovejším záznamom. "Z tvorivého hľadiska sme do veľkej miery živá kapela," hovorí basgitarista Will Knox. "Komponujeme skôr spoločne v skúšobni, ako samostatne doma. Veríme, že na zachytenie akejkoľvek atmosféry musí chémia medzi nami vzniknúť v reálnom čase..." LIZZARD od roku 2018, vydali albumy "Shift, Majestic, Out of Reach, Venus a otvoril francúzsko anglickému triu nové dvere: "Lizzard dosiahli dokonalé balansovanie medzi hudbou, ktorá je rovnako náročná a chytľavá," (Metal Hammer). Kapela otvárala koncert GOJIRA a Terryho Bozzia, ktorý ich pozval na vystúpenie na Drum Channel, a má za sebou európske turné s kapelami ako HIGH ON FIRE, THE PINEAPPLE THIEF a ADRIAN BELEW POWER TRIO.Oceanhoarse z Helsínk existujú len niečo viac ako rok, ale už stihli získať skúsenosti na rozsiahlom turné po Fínsku spoločne s Beast In Black, Ensiferum a Freak Kitchen a koncertovali aj v japonskom Tokiu pre nadšených fanúšikov, ktorí oceňujú nielen údernú hudbu, ale aj jedinečný vizuálny vzhľad kapely. Jej súčasťou je maskot vytvorený karikaturistom Deanom Claytonom. Oceanhoarse sa objavili na soundtracku masovo populárnej videohry Wreckfes a ich single dosiahli dva milióny streamovaní...SOEN sú:Joel Ekelöf - spevMartin Lopez - bicieLars Enok Åhlund - klávesy a gitaraCody Lee Ford - gitaraOleksii "Zlatoyar" Kobel - basgitaraInformačný servis