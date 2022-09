Prvá vicemiss Slovensko 2021 Sylvia Šulíková odchádza na svetovú súťaž Miss Intercontinental 2022 do Egypta

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná súťaž MISS INTERCONTINENTAL, ktorej jubilejný 50. ročník sa bude konať v Egypte sa blíži a slovenská delegátka, 25-ročná Sylvia Šulíková z Bratislavy, I. Vicemiss Slovensko 2021 – Miss Intercontinental Slovak Republic 2022 už finišuje s prípravami. Dnes pred médiami v DoubleTree by Hilton Bratislava informovala o svojich prípravách na svetovú súťaž a odprezentovala časť svojej garderóby.Modely večerných aj koktailových šiat si Sylvia vybrala od overených návrhárov ako Jana Pištejová, Michael Kováčik, Jaroslava Wurl Kocanová, značiek Poner a Kura Collection. O večernú róbu na finálový galavečer sa v réžii Majky Miklankovej postaral svadobný salón WEM a o štýlovú obuv značka Steve Madden Slovakia.V utorok 27. septembra Sylvia odštartuje svoju cestu na svetovú súťaž a pocestuje do Egypta. "V Egypte som bola tento rok už dvakrát, toto bude moja tretia návšteva, na ktorú sa veľmi teším. Možno je Egypt pre mňa osudový." Jej prípravy okrem výberu a fittingov svojej garderóby, obuvi a doplnkov pozostávali z kondičných tréningov, prezentačnej a komunikačnej zručnosti v anglickom jazyku, ktorú poskytla jazyková škola The Bridge. Lucia Hurajová ako jedna z lektorov, Sylviu okrem iného naučila aj ako odbúrať stres pred mediálnym výstupom. "Som veľmi rád, že Sylvia prípravy na svetovú súťaž zobrala veľmi seriózne a zodpovedne. Verím, že našu krajinu bude skvelo reprezentovať. S celým tímom jej držíme palce." povedal riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik.Na dievčatá čaká v Egypte okrem nácvikov na finálový večer, množstvo oficiálnych a tematických podujatí, fotografovania na rôznych zaujímavých miestach aj ďalší bohatý program ako je plavba loďou po Červenom mori, cesta na safari alebo návšteva Sharm El Sheikh Museum.Korunku svojej nástupkyni odovzdá Cinderella Faye Obenita z Filipín počas finálového galavečera Miss Intercontinental 2022, v piatok 14. októbra v Sharm El Sheikh v novootvorenom 5* hoteli Meraki Resort. https://www.missintercontinental.de/ Informačný servis