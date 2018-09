Prozaik, dramatik a líder divadla GUnaGU Viliam Klimáček má 60 rokov

Na archívnej snímke dramatik Viliam Klimáček. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Trenčín/Bratislava 14. septembra (TASR) – Meno prozaika, básnika a dramatika Viliama Klimáčka sa najviac spája s alternatívnym divadlom GUnaGU. Kultová scéna, navštevovaná predovšetkým mladým publikom, nezriedka stavia svoje predstavenia na absurdnej komike. Divadlo inscenuje najmä hry Viliama Klimáčka, ktorý je jeho riaditeľom aj umeleckým šéfom. V piatok 14. septembra má líder divadla GUnaGU 60 rokov.Viliam Klimáček sa narodil v Trenčíne 14. septembra 1958. Vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Ako absolvent pracoval ako chirurg a anestéziológ. Po deviatich rokoch praxe zamenil medicínske prostredie za divadelné. Stalo sa tak v roku 1985, keď založil spolu s Ivanom Mizerom, Milanom Paštékom a Zuzanou Benešovou divadlo GUnaGU. Éra divadla začala amatérskymi pokusmi vytvoriť paródiu na ikony vtedajšieho obdobia, režimu aj kultúry.," prezradil v rozhovore pre TASR autor výnimočných dramatických kúskov.Prvou premiérou bol literárny kabaret Vestpoketka na poctu Jiřího Voskovca a Jana Wericha. Odvtedy sa z amatérskeho súboru stalo profesionálne divadlo. Divadlo pôsobilo v bratislavskom Dome kultúry Ružinov, na scéne Klubu Čierny havran a do priestorov na Františkánskom námestí sa presťahovalo v roku 2002.Ako prozaik svoj prvý román Panic v podzemí mu vyšiel v roku 1997, ďalšími jeho románmi boli napríklad Váňa Krutov (1999), Naďa má čas (2002), Horúce leto 68 (2011). Pod pseudonymom Peter Doktorov publikoval "mafiánsky román" English is easy, Csaba is dead (2004).Napísal aj poviedky – zbierka Ďalekohladenie (1991) a rozprávky Noha k nohe (1996). Zbierka poézie Až po uši sa na pulty kníhkupectiev dostala v roku 1988, Zdravotní knížka pro vojáky základní služby v roku 1991, Karamelky v roku 1992.Viliam Klimáček je autorom divadelných textov Mária Sabína (1998), Remix GUnaGU (2000) a GUnaGU - Príbeh jedného divadla (2005), taktiež hier Gotika (2002), Caligali (2004), Osamelá (2006), John & Yoko (2007), Historky z fastfoodu (2007). Z ďalších hier je to napríklad Som Hot Dog (True story of my Facebook, 2009), John Lennon je mŕtvy a ja sa tiež necítim najlepšie (2010), Bar Argentína (2010). Predstavenie Pitbull (s podtitulom Hra o Slovensko) malo premiéru v roku 2012. Vo februári 2013 uviedlo divadlo GUnaGU Klimáčkovu komédiu o diétnej láske, vzdelaní a viere s názvom Nízkotučný život (nejem, nežijem, nemilujem).Dramatik je sedemnásobným nositeľom Ceny Alfréda Radoka, ktorá bola udeľovaná v Prahe za najlepšiu českú a slovenskú hru roka. Jednou z nich je aj jeho čierna komédia s názvom Kto sa bojí Beatles, ktorá získala prvé miesto v česko-slovenskej súťaži v roku 2005 a uviedli ju ako prvú v Štúdiu Slovenského národného divadla (SND). V roku 2006 si autor odniesol cenu za literatúru, ktorú udeľuje Nadácia Tatra banky umelcom. Laureátom Slovenskej literárnej Ceny cien za rok 2007 sa stal za román Námestie kozmonautov. Tento román získal aj Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a zvíťazil v súťaži Román 2006.Klimáčkovú tvorbu inscenovali aj na iných javiskách. Hra Dr. Gustáv Husák: väzeň prezidentov, prezident väzňov mala premiéru v divadle Aréna v roku 2006. O rok neskôr bratislavská Nová scéna predstavila jeho autorský muzikál Agent Krowiak zasahuje. Divadelnú hru Komunizmus s podtitulom neskoro-normalizačná tragédia napísal Viliam Klimáček na námet Juraja Kukuru. V divadle Aréna mala premiéru 28. novembra 2008. Pre SND režíroval hry Demokrati podľa románu Janka Jesenského, Karpatská horká a Hypermarket. Divadelník je aj autorom scenára slávnostného programu Múza ex machina – múza zo stroja, ktorý bol uvedený pri príležitosti polstoročnice existencie v Európe stále ojedinelých Umelecko-dekoračných dielní SND v roku 2009.Hra Bubliny v betóne, alternatívny muzikál, mala premiéru v apríli 2013 v bratislavskom tanečnom Divadle elledanse.Pražské Divadlo v Dlouhé sa predstavilo v auguste 2017 s inscenáciou Deň, keď zomrel Gagarin. Autorom tejto šťavnatej vesmírnej komédie plnej utópie a nadsádzky je renomovaný slovenský dramatik Viliam Klimáček. Slovenská sekcia Divadla v Dlouhé uviedla už sedem hier v slovenčine, najčastejšie hraným autorom je práve Viliam Klimáček.Historickú drámu Dubček venovanú politikovi a štátnikovi, ktorý koncom 60. rokov 20. storočia stál na čele mnohých významných spoločenských zmien v Československu, predstavili v apríli 2018 tvorcovia v Bratislave. Prvý hraný film o tejto osobnosti nakrútil režisér Laco Halama podľa scenára, pod ktorý sa podpísali Viliam Klimáček a Ľuboš Jurík.Titulom Horúce leto 68 (ako sme utekali) si v bratislavskom divadle GUnaGU pripomenuli 50. výročie invázie spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Premiéru hry Viliama Klimáčka o tom, ako chutí sloboda, zaradila do svojho repertoáru alternatívna scéna v júni 2018.