Spevák Adam Ďurica zverejnil singel Holubička aj s videoklipom

V klipe si zahrala aj Tereza Střihavková

Koncerty Veselo a spolu

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský spevák Adam Ďurica predstavil spolu s videoklipom nový singel Holubička. Text piesne pre neho napísala Sima Martausová, ktorá bola presvedčená, že práve on dokáže jej slovám vdýchnuť tú správnu melódiu.„Sima Martausová je veľmi talentovaná umelecká duša. Vážim si všetkých umelcov, ktorí si vedia napísať nielen hudbu, ale aj text. Sima píše krásne pesničky. Sú veľmi jemné a osobné. V jej podaní znejú neskutočne autenticky. Keď spieva, verím jej každé jedno slovo. A to bol aj dôvod, prečo som ju oslovil. Keď mi poslala text k piesni Holubička, už pri jeho čítaní som počul tú melódiu, ktorá ku mne prišla akoby z neba. Bol to jeden z tých momentov, keď sa udeje niečo, čo je silnejšie ako nejaké mechanické vnímanie. Je to silný umelecký moment, keď vznikajú výnimočné skladby,“ prezradil 30-ročný rodák z Nitry.Videoklip k Holubičke nakrúcali v ateliéri na okraji Prahy pod vedením skúseného Jakuba Mahdala a jeho tímu. Okrem Ďuricu sa v ňom predstavila aj profesionálna tanečnica a česká herečka Tereza Střihavková.Holubička je po Jazere už druhým singlom z pripravovaného albumu 30, ktorý mladý hudobník dokončuje v týchto dňoch a plánuje ho vydať budúci mesiac.Na konečnom zvuku celého albumu sa do veľkej miery podieľal Matej Turcer, s ktorým Ďurica spolupracoval ako s hlavným producentom nahrávky a s jeho prácou je veľmi spokojný.„Celý album 30 pre mňa znamená obdobie, ktoré zachytáva veľa zmien v mojom osobnom živote. Tie sa, pochopiteľne, následne prejavujú aj v mojej hudbe. Mateja Turcera som si vybral ako hlavného producenta albumu práve preto, aby som našiel môj nový sound a aby moje ďalšie skladby dostali nový kabát. Musím povedať, že už teraz viem, že to bola tá najlepšia voľba, pretože s Matejom sme sa perfektne dopĺňali a mám silný pocit, že sme spolu urobili naozaj výnimočný album. Za seba môžem povedať, že to bola perfektná spolupráca,“ vyjadril sa.Popri finalizácii albumu sa Adam Ďurica pripravuje aj na novembrové koncerty Veselo a spolu, v rámci ktorých sa okrem neho s kapelou predstavia aj formácia Peter Bič Project a spevák BuranoWski. Fanúšikovia a fanúšičky sa na nich môžu tešiť 27. novembra v bratislavskom Ateliéri Babylon a 28. novembra v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.Informácie agentúre SITA poskytla Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.