Prozápadná orientácia je súčasťou identity Slovenska, povedala prezidentka Čaputová pre Českú televíziu

Súčasť identity

Justícia a boj s dezinformáciami

12.6.2024 (SITA.sk) - Napriek tomu, že za ostatných päť rokov sa na Slovensku vystriedalo viacero vlád, nikto, vrátane vlády, ktorá je aktuálne pri moci, nespochybňuje členstvo krajiny v Európskej únii alebo Severoatlantickej aliancii Povedala to odchádzajúca slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore, ktorý v stredu odvysielal spravodajský kanál Českej televízie ČT24. Dodala, že prozápadná orientácia je z tohto pohľadu súčasťou identity Slovenska.Pred piatimi rokmi, keď sa ujala postu hlavy štátu, Čaputová práve pre ČT24 povedala, že po uplynutí svojho funkčného obdobia by chcela na Slovensku vidieť jasnú prozápadnú orientáciu, silnejšiu justíciu a väčšiu dôveru ľudí voči spravovaniu verejných vecí.Pokiaľ ide o silnejšiu justíciu, prechádzame si stále rôznymi vývojovými etapami, ale v každom prípade môžem povedať, že v otázke nezávislosti súdnictva nevnímam, takú silnú polemiku ako roky predtým, konštatovala slovenská prezidentka.Dôvera ľudí voči spravovaniu verejných vecí je podľa Čaputovej problémová oblasť asi všade na svete a rôzne inštitúcie majú rôznu mieru dôvery.„Myslím si, že krízy, ktoré sme za posledných päť rokov mali nielen na Slovensku, ale boli všade vo svete, plus na Slovensku striedanie vlád, veľmi k dôvere neprispeli," povedala prezidentka.Dodala, že dôvere ľudí voči spravovaniu verejných vecí nepomáhajú ani sociálne médiá, pričom prebieha akoby nekonečný a nie veľmi vyrovnaný boj s dezinformáciami, ktoré dôveru voči inštitúciám nepodporujú.