Prvá celoeurópska štúdia o spôsobe, akým politici využívajú sociálne siete

Štúdia analyzuje takmer 3 milióny príspevkov politikov zo 17 krajín, vrátane príspevkov predstaviteľov Európskeho parlamentu



Odhaľuje vplyv geografie, pohlavia, veku a politickej orientácie na komunikáciu na sociálnych sieťach



Spoločnosť Grayling uvádza na trh službu "GPol", novú službu monitorovania sociálnych sietí a ich využívania na podporu záujmov v oblasti PR/PA





1. Poslanci nefigurujú na rovnakých platformách, ako ich voliči

2. Poslanci sú v online priestore influencermi

3. Poslanci a poslankyne nepoužívajú sociálne siete rovnakým spôsobom

4. Mladí poslanci nie sú najaktívnejšou skupinou na sociálnych sieťach

5. Krajne orientované politické spektrum je nadpriemerne aktívne na všetkých troch platformách a má väčší počet sledovateľov

Grayling uvádza na trh službu "GPol"

28.4.2021 (Webnoviny.sk) -Grayling zverejnil prvú celoeurópsku štúdiu o spôsobe, akým politici v celej Európe využívajú sociálne siete. Štúdia sa sústredí na vplyv geografie, pohlavia, veku a politickej orientácie na komunikáciu v rámci sociálnych sietí.Štúdia, ktorá bola realizovaná v spolupráci s Linkfluence, spoločnosťou zameriavajúcou sa na sociálne siete, analyzovala takmer 3 milióny výstupov členov parlamentov v 17 európskych krajinách, vrátane zástupcov krajín v Európskom parlamente. Analyzované výstupy pochádzajú z ich politickej komunikácie na Twitteri, Facebooku a Instagrame.Zo štúdie vyplynuli nasledovné trendy:Z troch analyzovaných platforiem sociálnych sietí je Facebook najpopulárnejšou platformou medzi širokou verejnosťou v 16 zo 17 krajín zahrnutých do štúdie, Twitter je najmenej populárnym vo všetkých 17 krajinách. Avšak Twitter je najpopulárnejšou sociálnou platformou medzi poslancami v 13 zo 17 krajín a predstavuje viac ako dve tretiny všetkých príspevkov v 10 z nich."Vďaka analýze dát z jednotlivých trhov môžeme vidieť špecifiká a z nich prameniace trendy. Na Slovensku využíva sociálne siete na komunikáciu so svojimi voličmi necelých 5 % politikov, kdežto v Nemecku je na Twitteri aktívnych viac ako 80 % poslancov federálneho parlamentu a vo Francúzsku až 95 % poslancov parlamentu. Nárast aktivít sme zaznamenali na Instagrame, kde je aktívnych takmer 60 % poslancov Národnej rady," uviedol, Senior PA Consultant v agentúre Grayling.Na všetkých troch platformách je priemerná miera angažovanosti (pomer komentárov / označení páči sa mi / zdieľaní / retweetov k celkovému počtu sledovateľov) na profiloch poslancov oveľa vyššia ako referenčné hodnoty odvetvia pre značky a dokonca aj pre nepolitických influencerov.Poslankyne sú na Twitteri oveľa viac aktívne a majú tam väčší počet sledujúcich. Príspevky poslankýň tiež generujú vyššiu mieru zapojenia na Twitteri a Facebooku, na rozdiel od ich mužských kolegov.Poslanci vo veku 36-45 rokov sú v skutočnosti najaktívnejšou skupinou na sociálnych sieťach v celej Európe. Nad vekovou hranicou 55 rokov aktivita na sociálnych sieťach rýchlo klesá.Na Twitteri generujú príspevky krajnej pravice obzvlášť vysokú mieru zapojenia, kým krajná ľavica a aj krajná pravica má najnižšiu mieru zapojenia na Instagrame."Výstupy štúdie potvrdzujú mnohé predsudky ľudí o tom, ako politici využívajú sociálne siete, no prinášajú aj viaceré prekvapenia. Niektoré zo zistení je ťažké vysvetliť, takže štúdia ponúka aj priestor na interpretáciu," uviedol, európsky riaditeľ Public Affairs v agentúre Grayling.Agentúra Grayling v spolupráci s Linkfluence takisto spúšťa "", službu monitorovania sociálnych sietí a ich využívania na podporu záujmov v oblasti PR/PA. Služba GPol kombinuje schopnosti spoločnosti Linkfluence v oblasti monitoringu sociálnych sietí s lokálnymi znalosťami jednotlivých trhov bezkonkurenčnej siete public relations a public affairs konzultantov agentúry Grayling v celej Európe. Okrem pomoci klientom porozumieť dôležitým diskusiám, ktoré prebiehajú online, im služba GPol pomôže premeniť tieto poznatky na efektívne kampane."Vďaka službe GPol máme teraz možnosť venovať sa témam, na ktorých klientom záleží bez ohľadu na to, ktoré európske krajiny sú pre nich prioritné – a potom tieto údaje využiť na prípravu účinnejších programov na sociálnych sieťach," dodáva Russell Patten.Viac informácií o agentúre Grayling nájdete na stránke www.grayling.com alebo na sociálnych sieťach Facebook Informačný servis