Prvá covidová hra v GUnaGU čaká ako zakliata princezná na zobudenie

Protipandemické opatrenia nepoložili na kolená vyhľadávané bratislavské divadlo GUnaGU. Našťastie, "covidový" rok 2020 nebol pre obľúbený súbor likvidačný. "Napriek tomu, že sme boli dlhé mesiace zatvorení, podarili sa nám dve premiéry: V tomto meste zdochol pes a Eva robí z domu, všetko moje hry, ktoré som režíroval. Sálu sme mohli predať iba na polovicu, ale ľudia všetky miesta vypredali, čo nás veľmi potešilo. Veríme, že sa vrátia aj tentoraz," uviedol pre TASR zakladateľ a líder GUnaGU Viliam Klimáček.





Divadlo, ktoré si sociálnu a spoločenskú situáciu roky všíma cez humor, zostalo v kontakte so svojimi divákmi aj vďaka online priestoru, v prvej vlne streamovalo päť starších predstavení. "Viem, že boli sledované aj zo zahraničia divákmi, ktorí sa bežne na nás nemôžu dostať. Streamovali sme vždy dve reprízy a každú videlo okolo dvesto-tristo platiacich divákov. V tom čase to bola pre nás zásadná finančná pomoc," priznal dramatik, básnik, prozaik, režisér, scenárista a herec.Podľa Klimáčka sa divadelní fanúšikovia nemusia obávať toho, že by dianie "na doskách, čo znamenajú svet" definitívne prešlo do virtuálneho sveta. "Divadlo je na svete už pár tisíc rokov a pre jednu pandémiu nezanikne. Jeho najväčším čarom je priamy kontakt s divákmi a okamžitá reakcia hercov na publikum. Ani film a televízia predsa nedostali divadlo na lopatky, len rozšírili jeho možnosti, treba sa na médiá pozrieť aj priateľsky, ako na doplnok živého hrania. A potom sa znova stretnúť s divákmi," konštatoval autor, ktorý si v turbulentnom období našiel čas a chuť i na nové projekty. Okrem divadelných hier sa venoval aj písaniu prózy."Cez pandémiu som dokončil román Beat. Ale napísal som aj novú hru pre Zuzanu Kronerovú, volá sa HUPS! (budúcnosť už nie je, čo bývala), začali sme ju pred dvoma týždňami skúšať najprv virtuálne cez zoom meeting a od včera naživo," priblížil novinku. "Je to čierna komédia o našej generácii, na ktorej najprv robili sociálne experimenty politici, a potom jej vedci sľubovali napr. už v roku 2000 dovolenku na Mesiaci a vyhubenie všetkých chorôb. Kde sme dnes, to vieme, a tak sa na nenaplnené ideály nedávnej minulosti dívame optikou čierneho humoru, veď pani Kronerová tu hrá prvú slovenskú kozmonautku, čo letela do vesmíru deň po Gagarinovi," povedal.Klimáček potvrdzuje, že pandémia ovplyvnila aj tvorbu divadelných hier a autori si trúfnu zakomponovať tému ochorenia COVID-19 aj do predstavení. "Eva robí z domu je naša prvá 'covidová' hra, je o ľuďoch prinútených pracovať z home office. Premiéru mala koncom roka 2020, párkrát sme ju zahrali, a potom nám zavreli divadlá. Teraz spolu s ďalšími 12 hrami, čo máme na repertoári, čaká ako zakliata princezná na zobudenie," uzavrel.