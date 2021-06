Prvá emisia dlhopisov v rámci financovania plánu obnovy priniesla Únii dvadsať miliárd eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v utorok získala 20 miliárd eur emisiou 10-ročných dlhopisov v rámci plánu na financovanie zotavovania 27-členného bloku z koronakrízy.Šéfka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že dlhopisy sa v úvodnej emisii predali za „veľmi priaznivých podmienok" a EK bude platiť úroky na úrovni necelých 0,1 percenta.„Európa je atraktívna," uviedla. „Očakávame, že do konca tohto roka emitujeme cenné papiere za približne 100 miliárd eur," dodala.Eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn konštatoval, že prvé požičiavanie si na dlhopisovom trhu v rámci financovania plánu obnovy vyvolalo záujem zo strany investorov z Európy a zvyšku sveta, vrátane centrálnych bánk a penzijných fondov.EK chce na financovanie stimulov získať na kapitálových trhoch do roku 2026 do 800 miliárd eur. Celkovo sa členské štáty Európskej únie dohodli na rozpočte a balíku obnovy po pandémii v sume 1,8 bilióna eur.