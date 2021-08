Prvá ferrata vo Vysokých Tatrách je pred dokončením, otvoriť by ju mali už onedlho

Pôvodnú trasu nepovolili

Značenie v troch jazykoch

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - V náročnom teréne vo Vysokých Tatrách sa intenzívne pracuje na dokončení zaistenej turistickej trasy, tzv. via-ferrata. Otvorená by mala byť 19. augusta. Agentúru SITA o tom informoval Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov (KST) S prácami na novej turistickej trase v Priečnom sedle a vôbec prvej ferrate v Tatrách sa začalo v závere júna.S myšlienkou ferraty prišiel Klub slovenských turistov v roku 2016. Podľa Dragúňa je súčasná trasa iba náhradným riešením za pôvodne plánovanú ferratu od vodopádu Skok na Predné Solisko v Mlynickej doline.Ochranári pôvodne navrhovanú trasu z dôvodu druhovej ochrany prírody nepovolili.„Pôvodne to mala byť ferrata s náročnosťou C, táto bude základná, teda s náročnosťou A,“ vysvetlil Dragúň. Povedie v smere z Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny.Ferrata v Tatrách bude mať približne 450 metrov a bude jednosmerná. Zaistená cesta je navrhovaná paralelne s existujúcim turistickým chodníkom, z pravej strany po kompaktnej skale.Celá trasa bude značená v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. Ferratový set bude iba odporúčaný. Turisti ju budú môcť každoročne využívať od 15. júna do 31. októbra.