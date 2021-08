Taliban prevzal kontrolu nad Kábulom, obsadil prezidentský palác (video)

aktualizované 16. augusta 8:10



16.8.2021 (Webnoviny.sk) -Militantné hnutie Taliban v nedeľu po kolapse afganskej vlády a úteku prezidenta preniklo do hlavného mesta Kábul. Ťažko ozbrojení bojovníci sa rozptýlili po meste a viacerí vstúpili aj do opusteného prezidentského paláca.Hovorca a vyjednávač Talibanu Suhajl Šahín povedal pre agentúru The Associated Press, že militanti plánujú v nadchádzajúcich dňoch rokovania zamerané na vytvorenie „otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády“.Ešte predtým jeden z predstaviteľov hnutia uviedol, že z paláca oznámia obnovenie Islamského emirátu Afganistan, čo bol oficiálny názov krajiny pod vládou Talibanu predtým, ako Američanmi vedené sily zbavili hnutie moci po útokoch z 11. septembra 2001. Tento plán však zrejme podľa agentúry AP zatiaľ odložili.Viac ako 60 krajín v nedeľu zverejnilo spoločné vyhlásenie, ktorým žiadajú zainteresované strany, aby rešpektovali a umožnili bezpečný odchod cudzincov a tiež Afgancov, ktorí chcú odísť.Hnutie Taliban počas ofenzívy, ktorá trvala len o niečo dlhšie ako týždeň, získalo kontrolu nad takmer celým Afganistanom. Len pred niekoľkými dňami pritom americká armáda odhadovala, že afganské hlavné mesto sa pod tlak povstalcov nedostane skôr ako o mesiac.Rýchlosť ofenzívy Talibanu mnohých šokovala a vyvolala otázky, prečo sa afganské sily rozpadli napriek tomu, že ich armáda USA a NATO roky cvičili a vynaložili na to miliardy dolárov.Afganský prezident Ašraf Ghaní odletel z krajiny. Pre tlačovú agentúru Associated Press to uviedli dvaja afganskí predstavitelia. Správu o odchode Ghaního neskôr potvrdil šéf afganskej Rady pre zmierenie Abdulláh Abdulláh.