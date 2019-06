Prvá inaugurácia prezidenta v Československu bola v roku 1918

Tomáš Garrigue Masaryk, nedatovaná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

George Washington Foto: nlm.nih.gov Foto: nlm.nih.gov

Vyhlásenie československej samostatnosti vo Philadelphii v USA, profesor T. G. Masaryk pri podpise 26. októbra 1918. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Na archívnej snímke vpravo dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska a novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová (vľavo). Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Oficiálny portrét prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej je pripravený a TASR ho ponúka odberateľom. Na snímke oficiálny portrét prezidentky SR Zuzany Čaputovej 13. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Banská Bystrica 15. júna (TASR) – Inaugurácia prezidenta sa datuje od roku 1789, keď výbor Kongresu USA odporučil Georgea Washingtona za prezidentského kandidáta a na svojom zasadaní ho zvolil za prezidenta Spojených štátov.Inaugurácia na Slovensku tak, ako ju poznáme dnes, dostala svoju podobu so vznikom Československej republiky 28. októbra 1918, keď sa stal prezidentom Tomáš Garrigue Masaryk. Tento rok bude však predsa len u nás inaugurácia hlavy štátu výnimočná, pretože v Prezidentskom paláci zasadne po prvýkrát žena. O inaugurácii TASR hovorila s odborníčkou na protokol, dejiny medzinárodných vzťahov a diplomacie Máriou Holubovou.George Washington odišiel na prvú inauguráciu v histórii 23. apríla 1789, konala sa v Mount Vernone.povedal o svojich pocitoch počas inaugurácie prvý prezident USA.uviedla Holubová. Dodala, že nakoniec zvládol inauguráciu s noblesou i dôstojne, a to je presne to, čo sa od prezidentov očakáva aj v súčasnosti.Inaugurácia na Slovensku tak, ako ju poznáme dnes, dostala svoju podobu so vznikom Československej republiky 28. októbra 1918, keď sa stal prezidentom Tomáš Garrigue Masaryk.Tento rok bude však predsa len u nás inaugurácia hlavy štátu výnimočná, pretože v Prezidentskom paláci zasadne po prvýkrát žena.zdôraznila Holubová.Inaugurácia hlavy štátu má totiž svoje korene v korunovácii kráľov s tým rozdielom, že kráľovský titul sa dedil a prezident je volený národom. Prvá žena-panovníčka v histórii bola anglická kráľovná Mária Tudorová, ktorú korunovali v roku 1514 a rituál prebiehal v nezmenených pravidlách teda tak, ako tomu bolo pri mužských panovníkoch.Inauguráciu pripravuje Národná rada (NR) SR v súčinnosti s prezidentským palácom a tímom novozvolenej prezidentky.podčiarkla Mária Holubová.Na rozdiel od predchádzajúcich ceremónií, tentoraz sa slávnostná večerná recepcia neuskutoční tak ako zvyčajne na Bratislavskom hrade, pretože sa tam bude konať koncert, ale bude v budove Slovenskej filharmónie v Redute.zdôraznila Holubová.Kancelária NR SR pozvala na slávnostnú schôdzu NR SR do Slovenskej filharmónie aj neúspešných prezidentských kandidátov, ktorí pred piatimi rokmi na inaugurácii Andreja Kisku neboli.povedala Holubová.Zaujímavé by podľa nej bolo zistiť motiváciu pozvania neúspešných kandidátov.doplnila.Pripomenula, že. Zdôrazňuje, že všetci pozvaní príbuzní by sa mali držať v úzadí, keďže inaugurácia je najvyšší štátny akt a dotýka sa len prezidentky.I keď inaugurácia má presný harmonogram, novozvolení prezidenti vnášajú do neho svoj rukopis. Pred piatimi rokmi obedoval Andrej Kiska so sociálne slabšími občanmi a teraz sa má konať v záhrade Prezidentského paláca obed, podávaný pre seniorov zo všetkých kútov Slovenska. „Od 17. storočia je súčasťou protokolu aj prezentácia osobnosti a štátu, takže je to v poriadku," podčiarkla Holubová.Na Slovensku jej však chýba permanentný styk prezidenta s verejnosťou takouto formou.doplnila.Okrem vystupovania a prejavu bude počas inaugurácie v sobotu 15. júna pod drobnohľadom verejnosti aj vystupovanie a šatník novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej. Odborníčka na protokol jej odporúča, aby bola prirodzená, dôstojná a elegantná.opísala Holubová.