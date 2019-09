Prvá klimatická konferencia na Slovensku

CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA 2019 Foto: CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z. Foto: CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA o. z.

O WWF

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je jednou z najväčších celosvetových organizácií ochrany prírody, ktorá má za cieľ prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Pôsobí v 150 krajinách sveta a sústredí sa na ochranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby. Na Slovensku WWF realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje ochranu vôd a zelených vodohospodárskych opatrení, zavádzanie opatrení na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a budovanie migračných koridorov zvierat.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (OTS) - Srdečne vás pozývame na prvú klimatickú konferenciu na Slovensku– riešenie zmeny klímy na Slovensku ľudsky a zrozumiteľne, ktorej 2. ročník sa uskutoční. Sme hrdí, že nad našou iniciatívou tento rok, ktorá zastupuje WWF -Svetový fond na ochranu prírody, jednu z najväčších celosvetových organizácií na ochranu prírody.Čakajú vás emotívne debaty o kľúčových témach spojených so súčasnou klimatickou krízou, ktorej naša spoločnosť, ako aj svetová biodiverzita, čelíme. Prečo environmentálne problémy stále ignorujeme? Ako si poradiť s fenoménom doby, keď ženy a páry premýšľajú, či mať, alebo nemať deti? Prichádzame o našu vodu, lesy a všetko živé? Ako na Slovensku funguje legislatíva v oblasti environmentálnej kriminality? Je možné žiť udržateľne, ak nezmeníme svoje každodenné návyky konzumu? Ako si poradiť s frustráciou, keď cítime, že nedokážeme desivú realitu okolo nás zmeniť?Okrem debát a diskusií sme 2. ročník CCSK pre vás pripravili aj viac praxe vo forme inšpiratívnych workshopov. Udržateľná architektúra, permakultúra, elektromobilita, život v meste so zmenou klímy, či ekoturizmus. Alebo, ako viesť konštruktívny dialóg, dokázať správne argumentovať environmentálne témy, či ako sa naučiť čítať medzi riadkami a spoznať viac fungovanie médií.Využite príležitosť stretnúť sa s renomovanými odborníkmi, známymi osobnosťami a s ľuďmi, pre ktorých sa environmentálne témy a hľadanie riešení, stali ich životným poslaním.Viac informácii o našej konferencii nájdete v priloženom programe a na https://www.climateconference.sk/ Registrujte sa do 3. Októbra 2019 tu Tešíme sa na vás!