Marcon: Irán by mal pomôcť znížiť napätie na Blízkom východe

Paríž 24. septembra (TASR) - Cesta k zníženiu napätia na Blízkom východe sa zúžila, a preto je načase, aby Irán pomohol zamedziť vzniku krízy v tomto regióne. V pondelok to po stretnutí francúzskeho lídra Emmanuela Macrona s jeho iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním v New Yorku vyhlásila kancelária francúzskeho prezidenta. Informovala o tom agentúra Reuters.Približne hodinu a pol trvajúci rozhovor oboch prezidentov sa konal len krátko po tom, ako Macron s britským premiérom Borisom Johnsonom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v pondelok spoločne obvinili Teherán z ničivého útoku na saudskoarabskú ropnú infraštruktúru, ku ktorému došlo 14. septembra.píše sa vo vyhlásení kancelárie francúzskeho prezidenta.Podľa slov hovorcu iránskej misie pri OSN diskutovali obaja lídri o možnostiach, ako zachrániť jadrovú dohodu, o bilaterálnych vzťahoch, ako aj o Rúháního novej iniciatíve s cieľom stabilizovať situáciu na Blízkom východe.Macron by mal o situácii ohľadom Iránu v utorok diskutovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.