Prvá návšteva dieťaťa u zubára – kedy je ten správny čas?

9.12.2021 (Webnoviny.sk) -Názor, že starostlivosť o mliečne zúbky nie je potrebná, lebo veď časom aj tak vypadnú, je viac než mylný. Prvé mliečne zúbky sa začínajú prerezávať okolo 6. mesiaca, u niektorých detí dokonca aj skôr a výmena prvých zúbkov za trvalé prichádza na rad približne až po šiestich rokoch. "Ak sa preventívne prehliadky odkladajú, tak sa môže stať, že dieťa príde prvýkrát do ambulancie s akútnym stavom, bolesťou alebo opuchom a zbytočne vzniká u detí strach z ošetrenia u zubného lekára. Preto sa snažíme budovať si vzťah s dieťaťom už od útleho veku, aby sme vychovali generáciu detí bez zubných kazov a bez strachu pred zubnými lekármi”, opisuje realitu v zubných ambulanciách MDDr. Veronika Hlaváčová.Rada zubnej lekárky preto znie - radšej oveľa skôr a zábavnou formou, ako neskoro a s bolesťou. Prvú návštevu ambulancie odporúča už pri prvom prerezaní sa zúbkov a následne ju absolvovať dvakrát ročne: "Je ideálne, aby dieťa stihlo prvú preventívnu prehliadku do svojich 1. narodenín. Prvé preventívne prehliadky sú nesmierne dôležité a majú najmä informatívny a edukačný charakter pre rodiča. Zubný lekár vysvetlí ako čistiť zúbky a zodpovie na otázky, ktoré môžu zaujímať rodiča. Napríklad o slede prerezávania zúbkov, o vplyve cumlíka na zuby, ukáže správnu techniku čistenia zubov na modeli alebo aj v ústach dieťaťa, ak si dieťa so sebou prinesie svoju zubnú kefku”, dopĺňa stomatologička.Situácie, keď dieťaťu spadol cumlík a vy ste ho v dobrej viere "umyli” olízaním, alebo ste počas kŕmenia narýchlo vložili do svojich úst detskú lyžičku, len aby tá kaša nespadla na zem, zažívajú rodičia dennodenne. Veď áno, dieťa je takpovediac z nášho cesta, tak v čom by mal byť problém. Ale jeden závažný problém priamo vplývajúci na stav detských zúbkov, tu predsa existuje. Stomatologička Veronika Hlaváčová: "Pokiaľ má rodič v ústach neošetrené zubné kazy, tak môže dôjsť k preneseniu baktérii kazu do úst dieťaťa, napríklad spomínaným olizovaním lyžičky, cumlíka, alebo fľašky. Zubný kaz síce nie je dedičný, ale touto cestou môžeme preniesť baktérie kazu do úst dieťaťa. A existujú aj iné ochorenia ústnej dutiny, ktoré môže rodič takto preniesť. Ak má dieťa cumlík, tak by som odporúčala ho radšej opláchnuť a pravidelne dezinfikovať, na trhu už máme aj praktické nezávadné dezinfekčné roztoky, ktoré stačí len nastriekať na cumlík a ten môžeme dať priamo dieťatku do úst.”Nedostatočná ústna hygiena a zlé stravovacie návyky. To je podľa stomatologičky najčastejšou príčinou vzniku zubných kazov na mliečnych zuboch: "Baktérie, ktoré sú v povlaku na zube, vedia spôsobiť zubný kaz. Časom sa zubný kaz šíri hlbšie do druhej vrstvy zuba, čiže zuboviny a neskôr až do zubnej drene, kde prebiehajú cievy a nervy”. Základom by preto mala byť dôkladná ústna hygiena pod dozorom rodičov, ale veľký faktor zohrávajú aj stravovacie návyky detí, najmä pokiaľ ide o častú konzumáciu sladkého. "Pre detské zúbky sú najviac nebezpečné rôzne sladené nápoje, ak ich dieťa pije často, napríklad z flašky s cumlíkom. Z jedál ide napríklad o lízatká, cukríky alebo kyslé gumenné cukríky. Čím sú sladkosti lepivejšie, tým sú pre zuby nebezpečnejšie. Preto odporúčam piť iba čistú vodu, prípadne nesladený čaj. Ak sú deti už staršie, tak raz za čas si samozrejme dajú sladké. Treba ich naučiť, aby za tým vypili aspoň pohár čistej vody a nezabudli si zuby čistiť dvakrát denne. Na druhej strane existujú aj potraviny, ktoré majú pozitívny vplyv na zuby, napríklad kvalitné tvrdé syry”, dokončuje touto zaujímavosťou debatu zubná lekárka MDDr. Veronika Hlavávčová.Pokazený zub v modernej stomatológii už neznamená automaticky použitie trhacích kliešťov. Stomatológovia ich v súčasnosti berú do rúk len vo výnimočných, už neriešiteľných prípadoch. Základným pilierom má byť prevencia, teda dôkladná ústna hygiena už aj u malých detí a následne ošetrovanie zubov. "U zubov, na ktorých sú zubné kazy a majú poslúžiť dieťaťu ešte dlhú dobu a nie sú tesne pred vypadnutím, samozrejme vykonávame ošetrenie. Zubné kazy, ktoré zasahujú do zuboviny, čiže do druhej vrstvy zuba, sa dajú ošetriť výplňovou terapiou a v prípade, že zubný kaz zasahuje príliš hlboko, ide až do zubnej drene a dieťa spolupracuje pri ošetrení, môžeme zhotoviť výplň koreňových kanálikov”, vysvetľuje stomatologička. Zároveň prízvukuje, že strach z bolesti sa dá v súčasnosti veľmi jednoducho riešiť, a to napríklad použitím znecitlivejúcich prostriedkov - gélov a následne injekcií, u nespolupracujúcich detí je možné aj použitie rajského plynu, sedatív alebo ošetriť dieťa v celkovej anestéze. "Aby dieťa lepšie zvládlo ošetrenie a spolupracovalo, tak je veľmi dôležité nestrašiť dieťa pred ošetrením, nehovoriť svoje zlé skúsenosti z minulosti a nikdy neklamať, že sa nebude nič robiť, ak je už naplánovaná nejaká plombička a podobne. Ak už od útleho veku chodí dieťa k zubnému lekárovi a rodičia mu pravidelne čistia zúbky, tak verím, že sa deti budú na návštevy k zubnému lekárovi tešiť”, dodáva MDDr. Veronika Hlaváčová.Starostlivosť o detský chrup je dôležitá aj z ekonomického hľadiska. Čím viac problémov so zubami, tým môže byť účet za ošetrenie u zubného lekára vyšší. Samozrejme deťom sa množstvo výkonov uhrádza z verejného zdravotného poistenia, ale za niektoré je nutné doplácať. Union zdravotná poisťovňa aktuálne prispieva na zubné ošetrenia všetkým poistencom, teda aj deťom sumou 100 eur ročne a od 1. januára 2022 sa táto suma zvýši až na 150 eur , pričom 100 eur bude na zubné ošetrenia a 50 eur na dentálnu hygienu.Informačný servis