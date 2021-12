Sulík bude ignorovať šialené rozhodnutia odborníkov, za hlúposť považuje aj zákaz stretávať sa s rodinami počas Vianoc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2021 -Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už neplánuje rešpektovať rozhodnutia pandemickej komisie.„Ja už som si interne povedal, že toto konzílium odborníkov, tento epi tím ja už jednoducho budem ignorovať. To sú ľudia, ktorí riešia len to svoje, neriešia nič iné a výsledok sú šialené rozhodnutia. Čiže za mňa hovorím stačilo,“ povedal na sociálnej sieti minister Sulík s tým, že v pandemickej komisii by mali byť podľa neho zastúpení aj ekonómovia či pedagógovia.Sulík chce zrušiť aj zákaz stretávania sa rodín počas vianočných sviatkov. Podľa neho to nie je dobré opatrenie v boji proti pandémii koronavírusu. „Úplná hlúposť. Dúfam, že to rýchlo zmeníme,“ uviedol na sociálnej sieti Sulík. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) po stredajšom rokovaní vlády povedal, že cez Vianoce sa rodiny nebudú môcť stretávať.