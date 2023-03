Prvá oficiálna štátna návšteva britského kráľa Karola III. bude smerovať do Francúzska a Nemecka

Alžbeta II. už roky necestovala

Príhovor v Bundestagu

3.3.2023 (SITA.sk) - Britský kráľ Karol III. vycestuje na prvú oficiálnu štátnu návštevu do Francúzska a Nemecka. V piatok to oznámil Buckinghamský palác s tým, že panovník chce po rokoch napätých vzťahov v súvislosti s brexitom stavať mosty s európskymi susedmi.Karol s manželkou Camillou by mali dve najväčšie krajiny Európskej únie (EÚ) navštíviť 26. - 31. marca. Hostiť ich budú prezidenti Emmanuel Macron Cesta by mala byť podľa paláca príležitosťou na pripomienku spoločných dejín, kultúry a hodnôt týchto krajín, a zároveň poukázať na rôzne oblasti, v ktorých spolupracujú, či už je to boj proti klimatickej zmene alebo reakcia na vojnu na Ukrajine.Bude to zároveň prvá štátna návšteva britského monarchu od roku 2015, keďže Karolova matka, zosnulá kráľovná Alžbeta II. v posledných rokoch svojho života prestala cestovať do zahraničia.Cesta do Francúzska a Nemecka sa podľa paláca uskutoční na žiadosť britskej vlády a pozvanie vlád oboch krajín.Kráľ s manželkou najprv navštívia Francúzsko, kde ich privíta Macron a zúčastnia sa na spomienkovej slávnosti pri Víťaznom oblúku v Paríži. Karol sa neskôr stretne aj s členmi Národného zhromaždenia a Senátu a zúčastní sa na štátnom bankete v Zámku vo Versailles.Francúzska časť cesty bude zahŕňať aj návštevu Bordeaux, kde žije veľká britská komunita. Kráľovský pár navštívi aj organický vinohrad a jednu z oblastí, ktoré vlani v lete zničili lesné požiare.Do Nemecka by mali Karol a Camilla pricestovať 29. marca. Privíta ich Steinmeier a britský kráľ má v pláne aj príhovor v nemeckom parlamente, Bundestagu. Steinmeier tiež pri príležitosti ich návštevy zorganizuje štátny banket.Karol sa v Nemecku stretne aj s ukrajinskými utečencami, navštívi spoločnú britsko-nemeckú vojenskú jednotku a vycestuje do Hamburgu, kde navštívi udržateľné energetické projekty.