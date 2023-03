Ruská paľba zranila dvoch policajtov a troch civilistov prepravujúcich humanitárnu pomoc v Chersonskej oblasti

3.3.2023 (SITA.sk) - Dvaja policajti a traja civilisti prepravujúci humanitárnu pomoc utrpeli v piatok zranenia v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, keď sa dostali do ruskej paľby.Civilistov previezli do nemocnice s vážnymi zraneniami. Policajti sa do zdravotníckeho zariadenia dokázali dostať sami. Informuje o tom internetová stránka news.sky.com.