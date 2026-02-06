|
Prvá pomoc rozhoduje o živote. Union vydáva brožúru, ktorá môže pomôcť v rozhodujúcich minútach
O tom, či človek prežije bez trvalých následkov, často nerozhoduje dostupnosť sanitky, ale to, či ľudia okolo vedia správne poskytnúť prvú pomoc. Práve preto vydáva Union zdravotná poisťovňa ...
6.2.2026 (SITA.sk) - O tom, či človek prežije bez trvalých následkov, často nerozhoduje dostupnosť sanitky, ale to, či ľudia okolo vedia správne poskytnúť prvú pomoc.
Práve preto vydáva Union zdravotná poisťovňa brožúru KOMPAS Prvá pomoc, ktorá má ambíciu byť praktickým sprievodcom pre každého, kto chce vedieť, ako sa zachovať v krízovej situácii. "Prvá pomoc nie je len záležitosť zdravotníkov. Vo väčšine prípadov je pri zranenom ako prvý niekto z rodiny, kolega alebo náhodný okoloidúci. Ak v tej chvíli vieme, čo robiť, môžeme doslova zachrániť život," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.
Brožúra KOMPAS Prvá pomoc je určená nielen poistencom Unionu, ale všetkým, ktorí chcú mať istotu, že v rozhodujúcej chvíli nezostanú bezradní. Zrozumiteľným jazykom a prehľadnou formou vysvetľuje postupy prvej pomoci pri bežných úrazoch aj pri život ohrozujúcich stavoch – od bezvedomia a zastavenia dýchania, cez kardiopulmonálnu resuscitáciu a použitie AED, až po dusenie, masívne krvácanie, popáleniny, pády, úrazy hlavy, topenie či podchladenie. Kto má o príručku záujem, môže si ju zadarmo vziať na každej kamennej pobočke Union zdravotnej poisťovne.
"Naším cieľom nebolo vytvoriť odborný manuál, ktorému porozumejú len zdravotníci. Chceli sme praktickú pomôcku, ku ktorej sa ľudia dokážu vrátiť, keď ide o čas a stres im nedovolí premýšľať," vysvetľuje Dupaľová Ksenzsighová. Preto je súčasťou brožúry aj rozkladací plagát formátu A3, ktorý obsahuje základné postupy prvej pomoci a všetky dôležité tiesňové čísla.
Môžete si ho pripnúť na nástenku v škole alebo v kancelárii, či dať na chladničku v prevádzke alebo aj vo vlastnej domácnosti. V krízovej chvíli tak môže slúžiť ako rýchla orientačná pomôcka, keď nie je čas listovať alebo hľadať informácie online.
Union zdravotná poisťovňa dlhodobo upozorňuje, že prevencia a vzdelávanie sú rovnako dôležité ako samotná zdravotná starostlivosť. Brožúra KOMPAS Prvá pomoc je ďalším krokom k tomu, aby mali ľudia potrebné informácie ešte predtým, než ich budú naozaj potrebovať.
