 Piatok 6.2.2026
 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Opozičný poslanec František Majerský odmieta obvinenia z korupcie, na Gašpara podá žalobu


Tagy: civilná žaloba Korupcia obvinenie z prijímania úplatku

Opozičný poslanec František Majerský (KDH) podá civilnú žalobu na podpredsedu Národnej rady ...



frantisek gaspar 676x451 6.2.2026 (SITA.sk) - Opozičný poslanec František Majerský (KDH) podá civilnú žalobu na podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a bude sa domáhať verejného ospravedlnenia za nepravdivé výroky, ktoré zazneli v pléne parlamentu. Ako poslanec informoval, Gašpar ho totiž verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku.

Vyjadrenie k civilnej žalobe


"Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov," vyhlásil Majerský. Zároveň zdôraznil, že Mandátový a imunitný výbor NR SR nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia v ňom má väčšinu.

"Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou," uviedol opozičný poslanec.

Majerský doplnil, že v civilnom konaní bude žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. "Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne," dodal poslanec.


Zdroj: SITA.sk - Opozičný poslanec František Majerský odmieta obvinenia z korupcie, na Gašpara podá žalobu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: civilná žaloba Korupcia obvinenie z prijímania úplatku
