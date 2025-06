Prvá šanca zažiť kybernetickú rehabilitáciu na Slovensku. Zapojte sa do ADELI Cyber Challenge 2025

HAL: Neurotechnológia, ktorá prečíta váš pohyb skôr, než sa stane

Kto sa môže zapojiť?

Povedz nám svoj príbeh!



Ako došlo k poraneniu miechy?



Čo vás motivuje?



Aký cieľ chcete dosiahnuť pomocou CYBERTHERAPY?



Prečo by ste mali byť práve vy vybraným pacientom do tohto programu?



Vaša prihláška môže mať tiež formu krátkeho videa, textu s ilustráciou, fotokoláže alebo iného kreatívneho príspevku. Porota ADELI sa už teraz teší na váš osobný príbeh a vašu motiváciu, prečo sa chcete zapojiť do ADELI CYBER CHALLENGE 2025.



Podmienky účasti:



vek od 10 rokov a výška minimálne 150 cm,



platné lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,



ochota absolvovať dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný program v Piešťanoch.



Ako sa zapojiť?

Čo vás čaká?



Dvojtýždňová intenzívna rehabilitácia s HAL exoskeletom "CYBERTHERAPY" a ďalšie terapie



5 hodín terapie denne, pod vedením odborníkov,



Individuálny terapeutický plán šitý na mieru,



Ubytovanie a strava zdarma – aj pre vašu sprievodnú osobu,



Voliteľná video dokumentácia vášho pokroku, ktorú môžete použiť aj ako osobnú motiváciu.



Prečo ADELI?

10.6.2025 (SITA.sk) - ADELI Medical Center v Piešťanoch spúšťa výnimočný projekt ADELI CYBER CHALLENGE 2025, v ktorom si bude môcť päť vybraných účastníkov bezplatne vyskúšať dvojtýždňový program s revolučným exoskeletom HAL – inovatívnou technológiou, ktorá umožňuje riadiť pohyby pomocou nervových impulzov. Prihláste sa teraz a staňte sa súčasťou novej éry rehabilitácie!Táto terapia je bežne dostupná len v špičkových zariadeniach, nakoľko hodnota exoskeletu presahuje 200 000 eur. Vy však môžete CYBERTHERAPY zažiť úplne zadarmo – s ubytovaním, stravou a tímom terapeutov na vašej strane. Ste pripravený urobiť prvý krok k novej mobilite?Exoskelet HAL (Hybrid Assistive Limb) japonskej spoločnosti Cyberdyne pracuje s bioelektrickými signálmi – zachytí impulz zo svalov ešte predtým, než dôjde k pohybu, a aktivuje potrebnú podporu. Výsledkom je neuveriteľne presná a efektívna rehabilitácia, ktorá prepája vedomý úmysel pacienta s reálnym pohybom.Túto pokrokovú technológiu si teraz môžu vyskúšať pacienti s poranením miechy ako súčasť terapeutického programu CYBERTHERAPY v renomovanom ADELI Medical Center – prvý raz na Slovensku.Výzva ADELI CYBER CHALLENGE 2025 je určená najmä pre ľudí, ktorí utrpeli poranenie miechy – po úraze, nehode alebo operácii. Okrem toho je vhodná aj pre osoby s neurologickými ochoreniami, ako je mozgová príhoda, paraplégia, skleróza multiplex či detská mozgová obrna.Aktuálne má päť ľudí možnosť bezplatne absolvovať dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný program CYBERTHERAPY v ADELI Medical Center s využitím exoskeletu HAL. Výzva nesie názov ADELI CYBER CHALLENGE 2025 a prihlášky je možné posielať odteraz do 30. júna 2025 na adresu: challenge@adelicenter.com . Účastníci budú mať možnosť zažiť terapeutický program na vlastnej koži a posunúť svoju mobilitu na vyššiu úroveň.Zapojiť sa do ADELI CYBER CHALLENGE 2025 môžu ľudia, ktorí čelia neurologickým výzvam a v krátkosti zodpovedia pár otázok:Ak chcete byť jedným z piatich účastníkov, pošlite svoj osobný príbeh a motiváciu do 30. júna 2025 na e-mailovú adresu: challenge@adelicenter.com alebo cez formulár na stránke: adelicenter.com/sk/adeli-cyber-challenge-2025 Ak budete vybraný, získate plnohodnotný zážitok z moderného liečebného programu:ADELI Medical Center v Piešťanoch je lídrom v neurorehabilitácii v strednej Európe. Ročne tu podstupuje liečbu viac ako 2 000 pacientov zo 67 krajín. Vyznačuje sa holistickým prístupom, intenzívnou terapiou a spojením ľudskej odbornosti s najmodernejšou technikou.Centrum ponúka viac ako 15 typov terapií, vrátane hyperbarickej oxygenoterapie, rehabilitácie vo virtuálnej realite a teraz aj prelomovej kybernetickej neuroterapie s HAL exoskeletom.Nezmeškajte túto šancu a prihláste sa na challenge@adelicenter.com do 30. júna 2025. Viac informácií nájdete na www.adelicenter.com Informačný servis