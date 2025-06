Na bezpečnosť ME vo futbale do 21 rokov budú dohliadať stovky policajtov vrátane zahraničných – VIDEO

Dohliadať budú stovky policajtov

Polícia vyzýva aj vodičov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.6.2025 (SITA.sk) - Na bezpečnosť Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov budú dohliadať stovky policajtov vrátane zahraničných. Ako na utorkovej tlačovej besede povedala poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová , viac ako 100 policajtov denne bude nasadzovaných priamo v súvislosti so šampionátom, ktorý sa uskutoční na ôsmich štadiónoch.Našim policajtom budú zároveň pomáhať dvojice z Rumunska, Fínska a Gruzínska, šiesti policajti z Českej republiky a štyria z Poľska pričom pôjde ho takzvaných „spotterov" na identifikovanie problémových osôb vo fanúšikovských skupinách.„Stovky policajtov budú dohliadať na zabezpečenie verejného poriadku," povedal Maškarová s tým, že okrem bežných policajtov budú nasadené aj antikonfliktné tímy, ktoré budú pôsobiť pred aj počas zápasov, a pomôcť môžu napríklad aj v prípadoch stratených detí alebo dokladov.„Počas celého šampionátu budeme klásť dôraz na taký „friendly family prístup"," skonštatoval šéfka polície. Na všetkých krajských policajných riaditeľstvách budú podľa Maškarovej zriadené veliteľské štáby, ktoré budú mať k dispozícii informácie z kamerových systémov.Podľa policajného viceprezidenta Rastislava Polakoviča je väčšina zápasov v súčasnosti už vypredaná, preto by sa diváci mali na štadióny dostaviť v predstihu.„Lebo budú zvýšené opatrenia, budú možno nejaké obchádzky alebo uzávierky ciest," zdôraznil s tým, že informácie o takýchto obmedzeniach budú policajti pravidelne aktualizovať na sociálnych sieťach. Polakovič doplnil, že v súvislosti so šampionátom budú nasadení aj policajti železničnej polície, dopravnej polície, poriadkovej polície, psovodi a tiež policajti na koňoch.Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby v blízkosti štadiónov rešpektovali dopravné značenie a riadili sa pokynmi policajtov.