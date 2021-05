Prvá skupina Slovákov odišla na sústredenie pred ME vo futbale, pripojí sa Hamšík aj Duda

Ocenil prístup Jablonca

Lobotka je už na Slovensku

Dudu čaká baráž

Vyladí káder

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na záverečné sústredenie pred majstrovstvami Európy vo futbale do rakúskeho Windischgarstenu sa v pondelok napoludnie vydala prvá skupina slovenských futbalových reprezentantov.Bolo v nej jedenásť hráčov, ktorí sa predpoludním v Senci hlásili trénerovi Štefanovi Tarkovičovi - Juraj Kucka, Michal Ďuriš, Tomáš Hubočan, Matúš Bero, Dušan Kuciak, Ľubomír Šatka, Vladimír Weiss ml., David Strelec, Tomáš Suslov, Róbert Mak a nečakane aj Ivan Schranz.Dvanástym do tucta je brankár Marek Rodák, ktorý mal v nedeľu ešte zápasové povinnosti na Britských ostrovoch. Príchod k národnému mužstvu má avizovaný na pondelok večer."Oceňujem prístup Jablonca, ktorý nám hráča uvoľnil do lekárskej opatery, keďže s ním pre zranenie nemohol počítať na konci ligového programu,“ poďakoval sa Štefan Tarkovič českému zamestnávateľovi Schranza, cituje ho web futbalsfz.sk.Na adresu Stanislava Lobotku z talianskeho SSC Neapol , reprezentačný tréner uviedol: "Bol v Neapole do konca ligy, iba v pondelok sa presunul na Slovensko. Po stretnutí s rodinou sa pripojí k tímu vo štvrtok 27. mája spolu s ďalšími hráčmi."Aj reprezentačný kapitán Marek Hamšík je od začiatku týždňa na Slovensku, ale zatiaľ nešiel za reprezentantmi. Ozvalo sa mu lýtko, preto proti Djurgaardenu vo švédskej najvyššej súťaži v nedeľu nehral. "Je v druhej várke hráčov, na zraz príde vo štvrtok. Verím, že máme dostatok času, aby sme aj u neho vychytali všetky neduhy," referoval Tarkovič.Ďalší ofenzívny hráč stredu poľa Ondrej Duda zatiaľ nebude k dispozícii v príprave na ME. Vzhľadom na umiestnenie 1. FC Kolín v bundesligovej tabuľke na 16. mieste čaká "capkov“ baráž o účasť v najvyššej súťaži 26. mája doma a 29. mája v Kieli.Znamená to, že až potom sa pridá k nám,“ vysvetlil Tarkovič a dodal, že jeho účasť v prípravnom zápase proti Bulharom je málo pravdepodobná. Hrať sa bude v rakúskom Riede v utorok 1. júna.Nastavenie programu pre prvú skupinu hráčov ovplyvňuje jej početnosť. "Prakticky na jedného futbalistu je jeden člen realizačného tímu. To je veľmi dobré, vidíme hráčov priamo tu, máme priestor na prácu s nimi v každom smere,“ reagoval Tarkovič.V praxi to znamená diferencovaný prístup ku každému, niekto potrebuje doliečiť, iný dotrénovať. "Takáto predfáza prípravy nám pomôže vyladiť káder na zápas s Bulharskom," doplnil Tarkovič na webe futbalsfz.sk.