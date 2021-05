MS v hokeji 2021: Slovensko vyhralo nad Ruskom 3:1. (video)

Vo vyrovnanom zápase MS v Rige sa presadili Kelemen, Gernát a do prázdnej brány Ďaloga. Slováci tak majú po troch zápasoch plný počet deviatich bodov a sú lídrami skupiny.

Slovenský tím nastúpil do zápasu so štyrmi zmenami v zostave. Tréneri chceli dať v hustom programe šampionátu voľno 17-ročným hokejistom Šimonovi Nemcovi s Jurajom Slafkovským a zároveň vidieť v akcii čo najviac hráčov. Nenastúpili tak ani Mário Grman a Martin Faško-Rudáš. V zostave ich nahradili obrancovia Michal Ivan s Martinom Bučkom a útočníci Adrián Holešinský s Milošom Kelemenom. Pre všetkých to bol debut na scéne MS.

MS v hokeji 2021 (Riga – Lotyšsko) A-skupina Slovensko – Rusko 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Olympijské športové centrum Góly:

30:00 – 1:0 M. Kelemen (M. Roman) 31:06 – 1:1 A. Barabanov (S. Tolčinskij, A. Slepyšev) / presilová hra 53:19 – 2:1 M. Gernát / presilová hra

58:59 – 3:1 M. Ďaloga / gól do prázdnej bránky Vylúčenia: 11:03 V. Kamenev – 2 min. (seknutie)

19:46 P. Cehlárik – 2 min. (hákovanie)

30:20 P. Skalický – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

52:34 M. Šalunov – 2 min. (krosček)

58:59 E. Galimov – 2 min. (zdržovanie hry) strely na bránu: 28:28, vylúčenia: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: A. Ansons (Lot.), K. Vikman (Fín.) – L. Nikulainen (Fín.), H. Sormunen (Fín.) Zostavy:

Slovensko: J. Hudáček – Gernát, Rosandič, Bučko, M. Ďaloga, Gachulinec, Ivan, Kňažko, Jánošík – Cehlárik, Hrivík, Lantoši – Holešinský, Krištof, Pospíšil – Studenič, Roman, Kelemen – Skalický, M. Sukeľ, Liška

Rusko: Samonov – Zadorov, Zub, Provorov, Gavrikov, Rafikov, Ožiganov, Dronov – Voronkov, Šalunov, Barabanov – Tolčinskij, P. Karnauchov, Slepyšev – Burdasov, Ivan Morozov, Kuzmenko – Timkin, Kamenev, Švec-Rogovoj – E. Galimov

UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.





