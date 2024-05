Prvá vedecká štúdia, ktorá sa venuje štekleniu. Čo by sme o ňom mali vedieť?

Podľa vedcov šteklenie partnerov podporuje blízkosť a intimitu

30.5.2024 (SITA.sk) -Sexuálne fetiše zahŕňajú širokú škálu javov, a jedným z nich je aj knismofília, alebo fetiš zo šteklenia. Ukázalo sa, že šteklenie medzi partnermi je jednou z obľúbených foriem predohry vo všeobecnosti. Tento fenomén sexuálnej aktivity nedávno ako prví študovali odborníci z Univerzity Johannesa Gutenberga v Nemecku.Na jedinečnom prieskume sa zúčastnilo celkovo 719 ľudí vo veku od 18 do 69 rokov. Prevládali respondenti z východoázijských krajín, zvyšok tvorili Severoameričania a Európania. 88 % ľudí uviedlo, že šteklenie im spôsobuje sexuálne potešenie, a to aj bez akýchkoľvek iných podnetov. Štvrtina dokonca priznala, že šteklenie ich priviedlo k orgazmu. "Skutočnosť, že šteklenie vyvolalo orgazmus aj bez stimulácie genitálií, prekvapila aj samotných výskumníkov," prezrádza, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Takmer 9 z 10 ľudí považovalo fyzický podnet šteklenia za najpotešujúcejší. 42 % respondentov uviedlo, že pocit submisivity alebo bezmocnosti spojený so šteklením im tiež pomohol si ho vychutnať. Ak boli respondenti v úlohe toho, kto vyvolal šteklenie, 91 % z nich bolo vzrušených fyzickou reakciou svojho partnera. Mnohých ľudí však počas šteklenia vzrušil aj hlas partnerov a pocit dominancie, ktorý vďaka štekleniu cítili.Vo svojej štúdii sa vedci taktiež zamýšľali nad tým, či existujú nejaké predispozície, prečo ho ľudia majú radi. Z výskumu vychádza, že 70 % respondentov si šteklenie užívali ako deti, čo mohlo prispieť k tomu, že im prináša potešenie aj v dospelosti.Odborníci sa zhodujú, že šteklenie má v intímnych vzťahoch veľký význam. Pôsobí ako jedinečný prvok, ktorý presahuje fyzický rámec. Slúži ako mechanizmus, ktorý podporuje blízkosť a intimitu medzi partnermi, a pôsobí ako prepojenie, ktoré presahuje konvenčné formy dotyku. "V sexuálnom kontexte šteklenie prináša osobitný rozmer hravosti a prispieva k emocionálnej zložitosti intímnych stretnutí. Táto hravosť diverzifikuje emocionálny repertoár sexuálnych zážitkov, uľahčuje spoločný smiech, chvíle zraniteľnosti a skúmanie zmyslových podnetov. Vedecký význam šteklenia v intimite preto spočíva v jeho schopnosti prepojiť hmatový aspekt s emocionálnym a zmyslovým rozmerom, čo obohacuje celkový zážitok z ľudskej sexuality," dodáva odborníčka Veronika.Informačný servis