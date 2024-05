Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie navrhol obžalovať „čurillovcov“, obvinených je sedem policajtov

aktualizované 30. mája, 11:00



30.5.2024 (SITA.sk) -Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby po dva a pol roku ukončil prípad tzv. „čurillovcov" návrhom na podanie obžaloby na siedmich obvinených policajtov, konkrétne Jána Čurillu, Pavla Ďurku , Štefana Mašina, Milana Sabotu , Branislava Dunčka, Róberta Magulu a Petra Scholtza Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová , policajti sú obvinení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ďurka je zároveň obvinený aj z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom.„Počas vyšetrovania bolo prepočutých osemtisíc hodín zvukového záznamu a spracovaných 15 spisových zväzkov o počte 6678 strán," uviedla Dobiášová. Doplnila, že spis už vyšetrovateľ odovzdal do rúk dozor vykonávajúcemu prokurátorovi.Advokát „čurillovcov" Peter Kubina v reakcii skonštatoval, že v normálnej krajine by obvinenie voči jeho klientom nikdy nebolo vznesené.„V o niečo menej normálnej, ale stále zákony a súdne rozhodnutia rešpektujúcej krajine by toto obvinenie bolo zrušené okamžite po tom, ako ho za nedôvodné označil súd v konaní o väzbe. Napokon, tak sa to obvykle robí aj u nás vo všetkých ostatných prípadoch, okrem tohto," zdôraznil Kubina. Na Slovensku sa však podľa neho aj taká jednoduchá vec najskôr vyšetruje dva a pol roka, počas tých istých dva a pol roka ústavný súd rozhoduje o legalite jediného použitého dôkazu „a všetci sa tvária, aký super prípad majú".„A počas tých istých dva a pol roka rôzni obvinení a obžalovaní politici a ich obhajcovia a roztlieskavačky bez rešpektu k prezumpcii neviny verejne dehonestujú a dehumanizujú čestných a neúplatných policajtov, ktorých krivo obvinili," vyhlásil advokát.Podľa Kubinu sa on a jeho klienti tešia, až prípad konečne dorazí na súd, a ten to nezávislo a nestranne vyhodnotí.„Presne tak, ako sa to stalo už pri rozhodovaní o väzbe v októbri 2021, pretože odvtedy sa dôkazná situácia vo veci menila iba ak v prospech obvinených policajtov," uviedol Kubina. Dodal, že keď bude podaná obžaloba a bude mu doručená, celú ju zverejní, rovnako aj stanovisko k nej.