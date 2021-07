Prvá viceprezidentka Maškarová sa bráni tvrdeniam Makóa, o príprave vraždy Čurillu neposkytla žiadne informácie

Všetky okolnosti uviedla vyšetrovateľovi

Makó ju chce zdiskreditovať

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Tvrdenia bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa sa nezakladajú na pravde a vymykajú sa akejkoľvek logike.Uviedla to 1. viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová , ktorá tak reagovala na tvrdenia, že mala bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu odkázať na riaditeľa SIS pre informácie týkajúce sa konkrétneho prípadu polície, a to prípravy úkladnej vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu Polícia to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca Prezídia Policajného zboru „Zodpovedne uvádzam, že v súvislosti s trestnou vecou prípravy úkladnej vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu som Borisovi Beňovi neposkytla absolútne žiadne informácie. Ohradzujem sa voči týmto nepravdivým tvrdeniam. Všetky okolnosti súvisiace s osobou Borisa Beňu som uviedla vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby MV SR za prítomnosti prokurátorky Generálnej prokuratúry SR ,“ povedala Maškarová.Výpoveď bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy má podľa nej jediný účel, ktorým je diskreditácia jej osoby. Podľa Maškarovej ide o osobnú pomstu Ľudovíta Makóa za to, že bola vymenovaná do funkcie 1. viceprezidenta PZ, o ktorú mal podľa Maškarovej záujem Ľudovít Makó.„Tvrdenia Ľudovíta Makóa voči mojej osobe sa nezakladajú na pravde. Námestník SIS Beňa sa podľa Makoóvej výpovede mal zaujímať o konkrétny prípad polície a ja som ho mala odkázať na riaditeľa Slovenskej informačnej služby? Na jeho nadriadeného? Výpoveď Ľudovíta Makóa sa vymyká akejkoľvek logickej úvahe,“ dodala.