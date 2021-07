Prvá vlajková loď Dedoles v srdci Bratislavy. Nová predajňa s veselým sortimentom bude dostupná na 140 m2

Slávnostné otvorenie plné prekvapení

Dedoles v 21 európskych krajinách

13.7.2021 (Webnoviny.sk) -Vlajková loď v Starom meste v Bratislave je v súčasnosti sedemnástou a zároveň najväčšou predajňou Dedoles. Na 140 m2 bude mať možnosť ukázať novým, aj existujúcim, zákazníkom pestrosť a šírku veselého sortimentu, ktorý už nie je "iba" o ponožkách, ale produkty sa posunuli do oblasti fashion. Snahou Dedoles je prepojiť online a offline svet tým, že sa bude v predajni nachádzať väčšina produktov, ktoré si teraz zákazníci môžu kúpiť v e-shope. Bude to tiež priestor na vystavenie najobľúbenejších produktov, špeciálnych kolekcií ako napr. plaviek z recyklovaných plastov či letnej kolekcie plnej noviniek, akými sú napríklad košeľové šaty."Miesto pre našu vlajkovú loď sme starostlivo vyberali. Chceli sme v bratislavskom Starom meste pomôcť znovu rozprúdiť život a rozveseliť aj okoloidúcich ľudí. Dohodli sme sa preto aj na realizácii novej streetartovej maľby namiesto slávnej spiace líšky. Hlavnou úlohou vlajkovej lode je prezentácia nášho rozširujúceho sa sortimentu a jeho priblíženie zákazníkovi. Taktiež by sme radi poskytli zákazníkovi jedinečný zážitok z nakupovania. V predajniach používame Digital Signage - LCD monitory, pomocou ktorých lepšie komunikujeme naše reklamy, reklamné akcie, ako aj rôzne informácie pre zákazníkov," vysvetľuje Retail Director pre Slovensko, Patrik Panko.Spoločnosť si pre zákazníkov počas slávnostného otvorenia pripravila zábavný sprievodný program pre malých aj veľkých. "Pri slávnostnom otvorení našej vlajkovej lode na Kamennom námestí návštevníkov vítala trojica tancujúcich maskotov škrečkov, prebehlo krátke vystúpenie Dominiky Mirgovej, roztočilo sa koleso šťastia a návštevníci si mohli pochutiť aj na cukrovej vate vo farbách Dedoles," uvádza Patrik Panko. Nechýbali ani súťaže, prekvapenia a fotobox na zaznamenanie spomienok z výnimočného dňa. Po vzrušujúcich zážitkoch si mohli zákazníci oddýchnuť v chill out zóne.Otvorením vlajkovej lode medzi predajňami Dedoles na Kamennom námestí v Bratislave však expanzia nekončí. Začiatkom školského roka spoločnosť otvorí ďalšiu predajňu. Tá sa bude nachádzať v rámci nového obchodného centra na autobusovej zastávke Nivy. V rámci nej plánuje Dedoles vyskúšať špeciálny dizajn predajne a kiosku s oblými líniami, prvkami minimalizmu a dreva.Dedoles je slovenská spoločnosť, ktorá funguje už deväť rokov. Vznikla v roku 2011 a zameriava sa na predaj oblečenia a veselých produktov. Najznámejšie sú jej veselé ponožky, ktoré "nemajú páru". Okrem ponožiek je však možné v portfóliu nájsť aj veselú spodnú bielizeň, silonky, rúška, cyklistické šortky, legíny, športové podprsenky, klobúky, košeľové šaty, šľapky, žabky či plavky z recyklovaných plastov. Interný tím Dedoles dizajnérov tiež vytvoril spoločnú plážovú kolekciu so známym slovenským návrhárom Ferom Mikloškom, ktorou spoločnosť odštartovala svoju fashion éru. V súčasnosti pôsobí Dedoles v 21 krajinách Európy.Informačný servis