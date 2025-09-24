Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2025

Prvá záchranná akcia s vrtuľníkom sa uskutočnila pred 60 rokmi, rýchly prevoz zachránil horolezkyni život – FOTO



Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa uskutočnila prvá záchranná akcia, pri ktorej bol na transport záchranárov a zranenej osoby použitý vrtuľník. Ten vzlietol pre zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu ...



Zdieľať
horska zachranna sluzba vrtulnik 676x507 24.9.2025 (SITA.sk) - Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa uskutočnila prvá záchranná akcia, pri ktorej bol na transport záchranárov a zranenej osoby použitý vrtuľník. Ten vzlietol pre zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu Gregorinu do Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách.


Po prvýkrát takto smeroval aj do popradskej nemocnice, ktorá ešte v tom čase sídlila v mestskej časti Spišská Sobota. Informovali o tom v deň výročia na sociálnej sieti spoločne Nemocnica Poprad a Horská záchranná služba.

Záchrana horolezkyne


Piloti letky ministerstva vnútra František Červíček a Emil Flégr vrtuľníkom Mi-4 vyviezli 24. septembra 1965 päť záchranárov Horskej služby - Ivana Gálfyho, Stanislava Samuhela, Ivana Urbanoviča, Pavla Vavra a Arpáda Szabóa, do spomínanej doliny. Ich pomoc potrebovala horolezkyňa, ktorú zasiahla padajúca skala.

Vrtuľník tam pristál po prvýkrát v horskom teréne vo výške približne 1 825 metrov. Po vysadení záchranári vyslobodili zo skalnej steny zranenú juhoslovanskú horolezkyňu, naložili ju na palubu vrtuľníka a za sedem minút ju dopravili na lúky pred nemocnicou v Spišskej Sobote,“ opísala nemocnica.

Dvojhodinová operácia


Na chirurgickom oddelení už čakal primár Juraj Janovský so svojím tímom, po vyšetreniach nasledovala dvojhodinová operácia pacientky. Letecký zásah v tomto prípade bezprostredne zachránil ľudský život, horolezkyňa by podľa nemocnice, vzhľadom na rozsiahle zranenia, zdĺhavý, niekoľkohodinový pozemný transport neprežila.

Zachránený ľudský život po rýchlom leteckom zásahu sa navždy zapísal do histórie popradskej nemocnice, ako aj horskej a leteckej záchrany,“ poznamenal súčasný generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Prvopočiatky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) siahajú do 60. rokov minulého storočia. Tri roky pred spomínaným záchranným letom sa v roku 1962 uskutočnil aj prvý pátrací let po nezvestných turistoch vo Vysokých Tatrách, ako popisuje poskytovateľ VZZS, ktorým je od roku 1995 Air Transport Europe.





Zdroj: SITA.sk - Prvá záchranná akcia s vrtuľníkom sa uskutočnila pred 60 rokmi, rýchly prevoz zachránil horolezkyni život – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinci zaútočili na ruské prístavné mesto Novorossijsk
<< predchádzajúci článok
Útoky psov na kuriérov stúpajú, Slovenská pošta hrozí pozastavením doručovania zásielok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 