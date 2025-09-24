|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
Denník - Správy
24. septembra 2025
Prvá záchranná akcia s vrtuľníkom sa uskutočnila pred 60 rokmi, rýchly prevoz zachránil horolezkyni život – FOTO
Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa uskutočnila prvá záchranná akcia, pri ktorej bol na transport záchranárov a zranenej osoby použitý vrtuľník. Ten vzlietol pre zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu ...
24.9.2025 (SITA.sk) - Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa uskutočnila prvá záchranná akcia, pri ktorej bol na transport záchranárov a zranenej osoby použitý vrtuľník. Ten vzlietol pre zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu Gregorinu do Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách.
Po prvýkrát takto smeroval aj do popradskej nemocnice, ktorá ešte v tom čase sídlila v mestskej časti Spišská Sobota. Informovali o tom v deň výročia na sociálnej sieti spoločne Nemocnica Poprad a Horská záchranná služba.
Piloti letky ministerstva vnútra František Červíček a Emil Flégr vrtuľníkom Mi-4 vyviezli 24. septembra 1965 päť záchranárov Horskej služby - Ivana Gálfyho, Stanislava Samuhela, Ivana Urbanoviča, Pavla Vavra a Arpáda Szabóa, do spomínanej doliny. Ich pomoc potrebovala horolezkyňa, ktorú zasiahla padajúca skala.
„Vrtuľník tam pristál po prvýkrát v horskom teréne vo výške približne 1 825 metrov. Po vysadení záchranári vyslobodili zo skalnej steny zranenú juhoslovanskú horolezkyňu, naložili ju na palubu vrtuľníka a za sedem minút ju dopravili na lúky pred nemocnicou v Spišskej Sobote,“ opísala nemocnica.
Na chirurgickom oddelení už čakal primár Juraj Janovský so svojím tímom, po vyšetreniach nasledovala dvojhodinová operácia pacientky. Letecký zásah v tomto prípade bezprostredne zachránil ľudský život, horolezkyňa by podľa nemocnice, vzhľadom na rozsiahle zranenia, zdĺhavý, niekoľkohodinový pozemný transport neprežila.
„Zachránený ľudský život po rýchlom leteckom zásahu sa navždy zapísal do histórie popradskej nemocnice, ako aj horskej a leteckej záchrany,“ poznamenal súčasný generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
Prvopočiatky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) siahajú do 60. rokov minulého storočia. Tri roky pred spomínaným záchranným letom sa v roku 1962 uskutočnil aj prvý pátrací let po nezvestných turistoch vo Vysokých Tatrách, ako popisuje poskytovateľ VZZS, ktorým je od roku 1995 Air Transport Europe.
Zdroj: SITA.sk - Prvá záchranná akcia s vrtuľníkom sa uskutočnila pred 60 rokmi, rýchly prevoz zachránil horolezkyni život – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
