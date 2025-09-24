Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

24. septembra 2025

Útoky psov na kuriérov stúpajú, Slovenská pošta hrozí pozastavením doručovania zásielok


Na poštových doručovateľov čoraz častejšie útočia psy, Slovenská pošta môže preto pozastaviť doručovanie zásielok. Slovenská pošta upozornila, že zaznamenáva ...




64a7d62a2ad12861072137 676x440 24.9.2025 (SITA.sk) - Na poštových doručovateľov čoraz častejšie útočia psy, Slovenská pošta môže preto pozastaviť doručovanie zásielok. Slovenská pošta upozornila, že zaznamenáva zvýšený počet incidentov, pri ktorých boli jej doručovatelia a kuriéri ohrození voľne pustenými alebo nedostatočne zabezpečenými psami.

Fyzické aj psychické ujmy


Majiteľov psov preto vyzývajú, aby boli zodpovední a prijali opatrenia, ktoré by umožnili bezproblémové doručovanie. V opačnom prípade má pošta oprávnenie pozastaviť doručovanie zásielok. Útoky psov podľa slov Slovenskej pošty predstavujú vážne riziko pre poštových doručovateľov, ktorí denne doručujú zásielky do domácností na celom Slovensku.

Spôsobujú im nielen fyzické zranenia, ale aj psychické ujmy,“ upozornila pošta, ktorá v roku 2024 zaznamenala 139 incidentov spôsobených psami. Od začiatku tohto roka do konca augusta zaznamenali už 89 prípadov, z čoho 64 sa skončilo pracovným úrazom.

Bezpečnosť zamestnancov


Sedem doručovateľov bolo dokonca dočasne práceneschopných. Väčšina útokov sa odohrala na verejnej komunikácii, výnimkou však nie sú ani súkromné pozemky. Najviac incidentov sa v roku 2024 odohralo v Košickom a Banskobystrickom kraji, najmenej v Bratislavskom. Tento rok je najviac útokov psov hlásených z Prešovského a Žilinského kraja.

Naši doručovatelia sú denne v teréne a ich bezpečnosť je pre nás prvoradá. Prosíme preto majiteľov psov, aby mysleli na to, že aj bežne mierumilovný pes môže pri kontakte s cudzou osobou zareagovať nečakane. Naši doručovatelia sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečného doručovania, a teda vedia, ako sa majú správať aj v kritických situáciách. Napriek tomu, vytvorenie bezpečných podmienok pre našich kolegov je najmä v rukách majiteľov psov. Len ich dôkladným zaistením môžu zabrániť útokom zvierat na zamestnancov pošty,“ vysvetlila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Spolupráca s obcami


Ak ide o riešenie tejto problematiky, pošta pravidelne žiada obce aj mestá o spoluprácu a vyzýva ich k súčinnosti pri pravidelnej komunikácii a edukácii svojich občanov. Zodpovedným prístupom sa nielen ochráni zdravie doručovateľov a psov, ale zabezpečí sa aj plynulosť poskytovania poštových služieb.

Peterová totiž upozornila, že Slovenská pošta je oprávnená pozastaviť doručovanie zásielok, ak nie sú splnenie podmienky pre ich bezproblémové doručenie, je ohrozená bezpečnosť poštového doručovateľa, prípadne ak hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie zásielky. Pošta v tejto téme spolupracuje aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Bezpečnosť v obciach a mestách nám nie je ľahostajná a systematicky sa jej venujeme. Verím, že spoločným postupom sa nám podarí zlepšiť podmienky pre všetkých, obyvateľov, samosprávy aj doručovateľov,“ povedal predseda ZMOS Jozef Božik.


Zdroj: SITA.sk - Útoky psov na kuriérov stúpajú, Slovenská pošta hrozí pozastavením doručovania zásielok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doručovanie zásielok Psy Útok psa
