Prváci môžu uzavrieť učebnú zmluvu pre duálne vzdelávanie do soboty

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Do soboty 15. septembra môžu prváci stredných škôl uzavrieť učebnú zmluvu so zamestnávateľom v rámci duálneho vzdelávania. Termín pre vstup žiakov do systému duálneho vzdelávania (SDV) sa posunul od tohto 1. septembra, upravila ho novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá vstúpila do platnosti. Ako pre TASR uviedol Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov sa tento termín posúva až do 31. januára.uviedol Kurtanský. Touto zmenou zároveň získavajú priestor na oslovovanie žiakov aj zamestnávatelia v prípade, že učebné miesta, ktoré vytvorili, zostali neobsadené.Kurtanský podotkol, že duálne vzdelávanie ponúka široké spektrum technických, netechnických, tradičných, ale aj úplne nových smerov štúdia. Okrem tradičných študijných a učebných odborov, akými sú napríklad priemyselné odbory najmä z odvetví strojárstva a automobilového priemyslu, v prípade záujmu študentov v školskom roku 2018/2019 pribudli aj nové certifikované odbory. Kurtanský upriamil pozornosť napríklad na trojročné odbory umelecký keramik, polygraf – knihár, pletiar, biochemik – výroba piva a sladu či štvorročné študijné odbory technik drevostavieb alebo technik energetických zariadení budov.vymenoval. Okrem toho je pre duálne vzdelávanie certifikovaných množstvo menej známych a zaujímavých odborov, ako je napríklad chovateľ koní a jazdectvo, chovateľ oviec, umelecký kováč, umelecký keramik či záhradná tvorba.ŠIOV potvrdil, že vďaka ohláseniu legislatívnych zmien pociťujú od zamestnávateľov a škôl zvýšený záujem o zapojenie sa do SDV.dodal Kurtanský. Ako doplnil, presné čísla o odboroch a počte škôl, ktoré skutočne otvorili učebné miesta v novom školskom roku, budú známe po 15. septembri.