Púť na horu pri Slivníku pripomína útočisko dedinčanov pred vojnou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slivník 13. septembra (TASR) – Obec Slivník v Trebišovskom okrese sa počas druhej svetovej vojny pri prechode frontu v decembri 1944 dostala do priameho ohrozenia. Miestni obyvatelia museli v rámci evakuácie náhle odísť, časť z nich našla útočisko v blízkom lese. V zime a nečase tu strávili dva týždne. Na hore Osuheď pri obci to pripomína drevený kríž, kaplnka so sochou Panny Márie, ku ktorej sa dedinčania modlili, a každoročná púť na toto miesto, ktorá sa koná 15. septembra.Tradícia púte na Osuheď na sviatok Sedembolestnej Panny Márie pritom vznikla len v nedávnych rokoch. Kríž tu postavili v roku 2009, o rok neskôr pribudla kaplnka a kryté pódium pre bohoslužby.Podnet pre postavenie kríža dal Slivníčan Ján Sokol, ktorý v lese pred 74 rokmi ako 11-ročný chlapec spolu s blízkymi prečkal boje medzi sovietskou a nemeckou armádou. „Bolo nás tam asi 35 rodín, časť spala na krytých vozoch, ďalší v zhotovených prístreškoch pod stromami. Podmienky boli ťažké - zima, mokro, blato, problém bol s pitnou vodou, o hygiene ani nehovoriac, pamätám si na plač, lebo tam boli aj malé deti,“ zaspomínal si pre TASR. Jeden deň prišli nemeckí vojaci a nasilu pobrali chlapov s koňmi, aby im pomáhali pri prácach spojených s ústupom. Muži sa potom, ale už bez koní, postupne vracali k rodinám. „V lese sme boli od 2. do 17. decembra, kedy bola obec oslobodená a prišli Sovieti,“ doplnil Sokol.Po návrate z lesa domov sa ľudia dohodli, že na znak úcty a vďaky za prežitie vojny sa vyzbierajú a zakúpia sochu Sedembolestnej Panny Márie. Jej umiestnenie v lese však v časoch komunistického režimu nebolo možné. Svoje dočasné miesto tak socha našla najprv v slivníckom rímskokatolíckom a neskôr v gréckokatolíckom kostole. Dňa 15. septembra 2010 ju slávnostne premiestnili na Osuheď do novej kaplnky, ktorú posvätil gréckokatolícky biskup Milan Chautur.Púte na toto miesto odvtedy pokračujú každý rok, pričom sa tam striedajú rímskokatolícke a gréckokatolícke bohoslužby. Cesta na horu vedie z dediny cez pole a les, k sprievodu za spevu náboženských piesní sa postupne pridávajú ďalší ľudia, a to aj z iných obcí. Po omši nechýba pohostenie a možnosť opekania na ohniskách.Na Osuheď je aj inokedy pekná vychádzka, pri kaplnke možno posedieť a kochať sa výhľadom na okolie, zaujme aj obetný stôl na pódiu z prírodného kameňa. „Hlavne je to taký balzam na dušu pre tých, ktorí sa tam vyberú pomodliť. Niektorí ľudia v dedine predtým ani nevedeli, že taký kopec tu máme. Tým, že je tam socha Sedembolestnej Panny Márie, keď je teplo, hocikedy sa tam vyberú, posedia, pomodlia sa, na ohnisku dačo opečú a idú späť,“ priblížil starosta Slivníka Vladimír Kráľovský.Púť na Osuheď sa koná aj tento rok, v sobotu 15. septembra. Začne sa o 9.00 h spred gréckokatolíckeho chrámu v obci, slávenie liturgie bude na hore o 10.30 h.