Prvé dodávky nových obrnených vozidiel očakáva ministerstvo obrany v roku 2023

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prvé dodávky nových bojových obrnených vozidiel by mohli začať prichádzať od roku 2023. Vyplýva to z metodiky určovania investičných priorít v rezorte obrany. Metodiku vypracoval Analytický útvar Ministerstva obrany SR v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze. Jej súčasťou sú prioritné úlohy a investície na roky 2022 až 2027 tak, ako vyplynuli z dlhodobého a strednodobého plánovania. Ministerstvo obrany SR (MO SR) v piatok 19. marca informovalo o tom, že začalo s obstarávaním nových vozidiel, ktoré by mali nahradiť bojové pásové vozidlá typu BVP-1, BVP-2 a BVP M.Z dokumentu ďalej vyplýva, že rezort chce do roku 2022 ukončiť projekt 155 milimetrovej samohybnej kanónovej húfnice ZUZANA 2, od roku 2022 začať s obmenou uvoľňovacej ženijnej techniky a od roku 2024 s obmenou ťažkej ženijnej techniky.Medzi rokmi 2022 až 2027 by malo ministerstvo začať aj s výmenou stredných tankov T-72 za nový hlavný bojový tank. Dodávky nových tankov by mal začať od roku 2023.V závislosti od projektu nového hlavného bojového tanku chce MO SR pokračovať v projekte predĺženie technickej životnosti tankov T-72. Rezort tiež počíta s pokračovaním projektu bojových vozidiel 8x8 a vytvorením predpokladov pre nákup vozidiel 4x4.Ministerstvo musí do roku 2023 na leteckej základni (LZ) Sliač v súvislosti s nákupom F-16 vykonať nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu, rekonštruovať rolovacie dráhy, vybudovať nové rolovacie dráhy a objekty.V oblasti infraštruktúry do roku 2027 plánuje rezort rekonštruovať aj LZ Kuchyňa, zrekonštruovať alebo vybudovať objekty pre novú techniku mechanizovanej brigády či modernizovať infraštruktúru na zabezpečenie zvýšenia energetickej efektívnosti budov.