Matovič navrhol, aby prišlo k výmene medzi ním a Eduardom Hegerom vo vláde.

“Oceňujem štátnické rozhodnutie Igora Matoviča, ktoré dáva koalícii šancu na nový začiatok. Zbytočné konflikty škodia Slovensku,” povedala Remišová.

Všetkým občanom sa tiež ospravedlňuje za to, že kríza trvala tak dlho.

“Záleží mi na tom, aby koalícia pokračovala. Po dvanástich rokoch je to prvá vládna koalícia, ktorá má záujem očistiť Slovensko od korupcie.”

Eduard Heger povedal, že výzvu byť premiérom prijíma. Ide na predsedníctvo strany Za ľudí, aby požiadal o ich podporu.

“Hneď po tlačovej besede požiadam Richarda Sulíka o stretnutie s poslaneckým klubom SaS. Ak podporu získam, zajtra oslovím pani prezidentku so žiadosťou o stretnutie, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.”

Boris Kollár k urovnaniu situácie: “Vítam tento krok Igora Matoviča, ktorým sa ukončí kríza v koalícii, ktorou sme nechtiac traumatizovali celé Slovensko. Plne podporujeme nového pána premiéra Hegera. Má 17 poslancov z hnutia Sme rodina a táto podpora mu bola vyslovená.“

Strana SaS oceňuje krok Igora Matoviča, je pripravená vrátiť sa do vlády. „Veríme, že po jeho volebnom výsledku to nebolo ľahké rozhodnutie. Prijímame ponuku Eduarda Hegera. Sme pripravení vrátiť sa do vlády a pokračovať v práci, v ktorej sme prestali.“