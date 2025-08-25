|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
|Denník - Správy
Prvé knižnice už fungujú ako odberné miesta Knihobotu. Aké sú ich skúsenosti?
Čo na tento projekt hovoria knižnice, kde to už funguje? Najväčší knižný secondhand Knihobot vracia literárne tituly naspäť do obehu a dáva tak knihám druhý život. Funguje to ...
25.8.2025 (SITA.sk) -
Najväčší knižný secondhand Knihobot vracia literárne tituly naspäť do obehu a dáva tak knihám druhý život. Funguje to prakticky: Návštevník prinesie svoje vyradené exempláre do knižnice, knihovník ich zaregistruje a o dopravu a predaj sa už postará Knihobot. Spokojní sú všetci. Za úspešný predaj zinkasuje prostriedky čitateľ, za sprostredkovanie služby dostane odmenu knižnica. Registrácia kníh cez online systém je krátka, jednoduchá a prístupná aj pre personál bez predchádzajúcej skúsenosti. Knihobot zabezpečí obalový materiál aj krabice. Ide o prístup hodný 21. storočia. Recyklácia kníh totiž šetrí lesy, podporuje cirkulárnu ekonomiku a prispieva k udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.
Vyraďovanie kníh je totiž trvalý a dôležitý proces, ktorý pomáha udržať aktuálny a funkčný knižničný fond. Aj ten domáci. Veď poličky sa nedajú plniť donekonečna. "Len v roku 2024 sme z obehu vyradili 5 450 titulov,"hovorí Erika Palágyiová z Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. "Pre nás je dôležité udržiavať knižničný fond v aktuálnom a fyzicky dobrom stave, záleží nám na kvalite, ktorú takto vieme poskytnúť používateľom našich služieb."
S podobnými kapacitnými mantinelmi sa boria aj čitatelia, ktorí si knihy pravidelne kupujú domov. Podľa súčasných štandardov by regály mali byť zaplnené na 75 percent, aby vznikol otvorený a priateľský priestor. Knihobot je preto skvelou alternatívou, aby sa známe literárne klasiky, učebnice či komiksy dostali do rúk nových vlastníkov, a neskončili na povale či dokonca na smetisku.
Za knižnice všetko vyrieši Knihobot. Knižnici stačí knihy zaevidovať a vložiť do krabíc, ktoré zabezpečí tím Knihobotu. Tituly od čitateľov bezplatne vyzdvihne kuriér vtedy, keď sa krabica v knižnici zaplní, alebo každé dva týždne.
"Hoci všetci dobre poznáme starú známu vetu – Nesúď knihu podľa obalu – v tomto prípade je vzhľad jedným z rozhodujúcich faktorov. Knihovníci totiž knihy, ktoré sú výrazne poškodené, zatečené alebo nebodaj plesnivé, neprevezmú. Inak ich netreba nejako špeciálne kontrolovať. V Knihobote následne tituly nafotíme, oceníme a zaradíme do online ponuky. Za vybavenie služby a registráciu kníh si knižnica na svoje konto pripíše symbolické euro," vysvetľuje manažérka expanzie Knihobotu Lívia Čadová. A ešte jeden bonus – po krátkom zaevidovaní titulov sa o komunikáciu s čitateľom stará iba Knihobot.
Jej riaditeľ, Marek Mittaš, si spoluprácu pochvaľuje: "Ľudia, ktorí prídu odovzdať knihy, sú často čitatelia, a práve to je príležitosť, ako ich osloviť – ukázať im, čo všetko naša knižnica ponúka. Kým budeme knihy registrovať, odporučíme im pozrieť si naše knižné fondy, možno si aj niečo požičajú."
Potenciál na budovanie čitateľskej komunity vďaka Knihobotu už využili aj vo Vysokých Tatrách či v Mestskej knižnici v Bojniciach, kde ako vedúca knihovníčka pracuje Lenka Šagátová, ktorá hovorí: "Služba odberného miesta Knihobotu nás vôbec nezaťažuje. Berieme ju ako ďalšiu službu pre našich čitateľov a novú službu Kultúrneho centra Bojnice pre širokú verejnosť. U nás prevádzkujeme predajňu suvenírov a kancelárskych potrieb a malý antikvariát – počas roka nám doňho zákazníci neustále nosia knihy. Keďže z priestorových dôvodov nemáme možnosť uskladniť všetky tituly, ktoré nám návštevníci donesú, Knihobot je skvelá možnosť ako posunúť knihy z domácej knižnice ďalším čitateľom."
Spočiatku sa obávali, či nával kníh priestorovo zvládnu: "Ale spolupráca s Knihobotom je promptná," pokračuje Lenka Šagátová. "Keď sa nazbiera väčšie množstvo kníh, hneď si objednáme kuriéra. Knihobot odporúčame knižniciam, máme s ním len dobré skúsenosti. Naše kolegyne a kolegovia knihovníci nemusia mať obavy. Stačí si vyčleniť priestor na baliaci materiál a donesené knihy. Registrácia zákazníka a zabalenie exemplárov trvá chvíľku."
Lívia Čadová dopĺňa: "Záujem o spoluprácu prejavili aj knižnice v bratislavskom Lamači, Žiari nad Hronom, Košiciach či Tvrdošíne. Vítame každú knižnicu, v prípade záujmu stačí napísať nám alebo sa obrátiť na našu slovenskú PR agentúru 10/10 Communications mailom na agency@1010comms.sk."
