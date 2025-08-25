Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
25. augusta 2025

Ústava nie je miestom, kde sa má viesť kultúrna vojna. Ferenčák chce sprísniť podmienky na jej zmeny – VIDEO


Tagy: poslanec Národnej rady SR Premiér Slovenskej republiky Ústava SR Zmena ústavy

Poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhuje zvýšiť kvórum na prijatie zmien ...



655c9c1ad1ad2458865771 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) navrhuje zvýšiť kvórum na prijatie zmien v ústave. Podľa návrhu, ktorý predložil na rokovanie parlamentu, by na prijatie zmeny ústavy alebo ústavného zákona bolo namiesto súčasných 90 hlasov potrebných 100 poslaneckých hlasov, teda dvojtretinová väčšina.

Ústava má prežiť politické cykly


"Od prijatia Ústavy SR v roku 1992 bola novelizovaná viac než 25-krát. Bolo podaných viac ako 170 návrhov na jej zmenu – často bez hlbšej spoločenskej diskusie. Takýto trend oslabuje vážnosť ústavy a premieňa ju na dokument, ktorý sa dá prispôsobiť ako volebný program. Ale ústava má byť opak – má prežiť politické cykly a zabezpečiť kontinuitu štátu," zdôvodnil svoj návrh Ferenčák, podľa ktorého základný zákon republiky nemá odrážať momentálne väčšiny, ale má chrániť princípy, ktoré sú nadčasové.

Hodnoty zakotvené v ústave musia byť podľa neho pevné. "Ak ich začneme meniť podľa nálad, riskujeme, že sa z právneho štátu stane mocenský systém. Ústava má stáť nad ideológiou – a chrániť občana pred ňou," zdôraznil. V prípade schválenia by tento ústavný zákon začal platiť od 1. januára 2026.

Zmeny na základe ideologickej ambície


Zvlášť nebezpečné podľa poslanca je, keď sa do ústavy dostávajú kultúrno-etické témy, ktoré spoločnosť hlboko rozdeľujú. "Tieto zmeny nevyplývali z právnej potreby, ale z ideologickej ambície. Ústava nie je miestom, kde sa má viesť kultúrna vojna. Je to priestor pre spoločné hodnoty – nie pre víťazstvo jednej svetonázorovej strany nad inou," uviedol Ferenčák v dôvodovej správe, pričom naráža na aktuálny návrh novely ústavy z dielne premiéra Roberta Fica (Smer-SD), o ktorom sa bude hlasovať na septembrovej schôdzi parlamentu.

Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, teda 90 hlasov, by zostal podľa návrhu zachovaný v prípade súhlasu parlamentu s medzinárodnou zmluvou, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta, na podanie obžaloby na prezidenta, na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady, na vypovedanie vojny inému štátu, na zrušenie rozhodnutia prezidenta a na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu.


Zdroj: SITA.sk - Ústava nie je miestom, kde sa má viesť kultúrna vojna. Ferenčák chce sprísniť podmienky na jej zmeny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

