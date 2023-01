Prvé kolo Australian Open prinesie zaujímavé súboje, Djokovič a Nadal sa môžu stretnúť až vo finále

Zranenie kolena

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na úvodnom grandslamovom podujatí tenisovej sezóny, Australian Open v Melbourne, sa nepredstaví finalista spred piatich rokov - Chorvát Marin Čilič. Tridsaťštyriročnému rodákovi z Medžugoria zabránilo v účasti na turnaji zranenie kolena.„Nie je to skvelý štart do roku 2023. Som zdrvený, že tento rok nebudem môcť hrať na Australian Open, ale zdravie je na prvom mieste. Uvidíme sa v Melbourne na budúci rok,“ napísal Čilič na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Čilič, ktorý v roku 2018 prehral vo finále Australian Open so Švajčiarom Rogerom Federerom , začal túto sezónu na podujatí Maharashtra Open v Indii, ale odstúpil pred štvrťfinále proti Tallonovi Griekspoorovi. Zranenie kolena podľa vlastných slov utrpel na tréningu.Štvrtkový žreb prvého kola dvojhry na úvodnom tenisovom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open rozhodol aj o tom, že dvaja najúspešnejší hráči histórie v počte titulov na podujatiach „veľkej štvorky" Srb Novak Djokovič a Španiel Rafael Nadal sa nemôžu stretnúť skôr ako vo finále. Šlágrom 1. kola bude zrejme súboj medzi päťnásobným finalistom AO Britom Andym Murraym a niekdajším finalistom Wimbledonu Talianom Matteom Berrettinim.Deväťnásobný víťaz z Melbourne Djokovič sa vracia do Austrálie po dvoch rokoch, vlani ho totiž deportovali z krajiny pre chýbajúce očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Na AO 2023 bude nasadená štvorka mužského singlového „pavúka" a cestu za svojím 22. grandslamovým titulom začne pondelkovým zápasom 1. kola proti Španielovi Robertovi Carballésovi Baenovi.Obhajca prvenstva a svetová dvojka Nadal nastúpi v stretnutí 1. kola dvojhry ako najvyššie nasadený hráč proti talentovanému 21-ročnému Britovi Jackovi Draperovi, semifinalistovi prebiehajúceho turnaja ATP v austrálskom Adelaide.Držiteľ rekordných 22 grandslamových titulov Nadal pred rokom využil neúčasť Djokoviča na AO a vo finále zdolal Rusa Daniila Medvedeva v päťsetovej bitke, pričom prehral prvé dva sety. Obaja sa môžu stretnúť už vo štvrťfinále tohtoročnej edície turnaja.Djokovič absolvuje generálku na AO 2023 v piatok, keď v exhibičnom dueli v Melbourne nastúpi proti domácemu Nickovi Kyrgiosovi . Známy búrlivák nezostal nič dlžný svojej povesti a pred začiatkom úvodného grandslamového podujatia sezóny sa netají veľkými ambíciami.„Som jeden z najlepších hráčov na svete, takže rozhodne pôjdem na Australian Open aj na ďalšie grandslamové turnaje so sebadôverou," vyhlásil finalista vlaňajšieho Wimbledonu, na ktorého v 1. kole čaká Rus Roman Safiullin. Andy Murray sa snažil pripraviť na úvodné kolo AO exhibičným zápasom proti domácemu Alexovi de Minaurovi , ktorého zdolal dvakrát 6:3.„Je vždy náročné hrať v exhibícii tak ako by to bolo prvé kolo grandslamu. Chcel som skúsiť nechať na kurte všetko, aby som pripravil svoje telo čo najlepšie a videl, ako sa pohybujem a podávam. Išlo to dobre," skonštatoval Murray.V ženskom „pavúku" ponúkne najlepší súboj v 1. kole dvojhry zrejme konfrontácia dvojnásobnej víťazky v Melbourne Victorie Azarenkovej z Bieloruska a Američanky Sofie Keninovej , ktorá tam triumfovala v roku 2020.Svetová jednotka a vlaňajšia semifinalistka na AO Iga Swiateková sa v 1. kole stretne s Nemkou Jule Niemeierovou. Vo štvrťfinále môže Poľka natrafiť na siedmu nasadenú Američanku Coco Gauffovú, ktorú zdolala vo finále ostatného Roland Garros v Paríži.