Svitko na Rely Dakar zaostal za víťazom presne o 15 minút, Varga sa drží v popredí

Najlepší čas dosiahol Benavides

Varga sa drží v popredí

Súťaž automobilov

Slovenská dvojica ešte nedorazila

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii obsadil vo štvrtkovej 11. etape 22. priečku a v celkovom poradí zostal na 14. pozícii. Jazdci absolvovali spolu 427 km zo Shaybah do Ardah, súčasťou etapy bolo 274 km meraných úsekov.V stredu dosiahol najlepší čas Argentínčan Luciano Benavides , druhý skončil s mankom 98 sekúnd Austrálčan Daniel Sanders a tretí bol jeho krajan Toby Price (+1:56 min). Svitko zaostal za víťazom presne o 15 minút. Na čelo celkového poradia sa vrátil Američan Skyler Howes, k torý bol v 11. etape štvrtý.Price sa posunul z tretej na druhú priečku a na Howesa stráca 28 sekúnd, Argentínčan Kevin Benavides skončil vo štvrtok až desiaty a klesol z prvej na tretiu pozíciu (+2:44 min). Svitko stráca na lídra 1:32:06 h, na trinásteho Čech Martina Micheka má 9-minútové manko. Za prvou desiatkou zaostáva už o viac ako 45 minút.Medzi jazdcami na štvorkolkách sa stále v popredí drží Juraj Varga. Vo štvrtok obsadil piatu pozíciu, v celkovej klasifikácii si polepšil a patrí mu už štvrtá priečka. Na tretieho Američana Pabla Copettiho stráca viac ako 72 minút a pred piatym Čiľanom Giovannim Enricom má viac než dvojhodinový náskok.V 11. etape opäť triumfoval Brazílčan Marcelo Medeiros pred Francúzom Alexandrem Giroudom (+6:09 min) a tretím Argentínčanom Franciscom Floresom (+8:36 min). Giroud si udržal post lídra, pred Floresom vedie o 1:20:23 h a tretí Copetti zaostáva o 2:07:18 h. Varga stráca na Francúza už 3:19:32 h.V súťaži automobilov aj vo štvrtok zvíťazil Francúz Sébastien Loeb, v cieli mal pred druhým krajanom Guerlainom Chicheritom náskok 2:16 min a ďalších 10 sekúnd stratil tretí Švéd Mattias Ekström.Post lídra celkového poradia si udržal Katarčan Nasser Al-Attiyah, ktorý finišoval piaty s mankom 6:42 min. Druhý je Brazílčan Lucas Moraes, ktorý bol vo štvrtok štvrtý a stiahol stratu na prvého o 30 sekúnd na 1:21:04 h. Tretí Loeb znížil manko o 7 minút na 1:30:41 h.Medzi kamiónmi prišiel do cieľa 11. etapy ako prvý Holanďan Martin van den Brink s náskokom 18:08 min pred Čechom Martinom Macíkom, len o 10 sekúnd viac stratil ďalší Holanďan Pascal de Baar. Štvrtý skončil jeho krajan Janus van Kasteren (+21:29 min), ktorý je po stredajšom odstúpení Čecha Aleša Lopraisa na čele celkového poradia.Momentálne vedie o 72 sekúnd pred Van den Brinkom, tretí Macík na lídra stráca 47:46 min. Slováci Róbert Kasák s Tomášom Kazarkom a Čechom Jaroslavom Kolářom aj Ľubomír Palčo s Maďarom Zsoltom Darázsim a Francúzom Pierrom Calmonom sú stále na trati.V triede Classic súťaží slovenská dvojica Juraj Ulrich Ľubošom Schwarzbacherom, ktorí tiež ešte neprišli do cieľa 11. etapy.