Prvé peniaze z fondu obnovy by mohlo Slovensko dostať v lete alebo na jeseň

Vyplácanie na základe cieľov

Rada má mesiac na posúdenie

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Sekcia plánu obnovy na ministerstve financií vníma schválenie plánu Európskou komisiou ako zásluhu všetkých, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali. A to vrátane Útvaru hodnoty za peniaze, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev a všetkých zainteresovaných strán, ktorých pripomienky sa zapracovali do konečnej verzie plánu.Ako ďalej agentúru SITA informoval odbor komunikácie, prvé prostriedky z fondu obnovy prídu vo forme 13-percentnej preddavkovej platby. Toto by sa malo uskutočniť v lete, resp. na jeseň tohto roka.Vyplácanie financií z fondu bude fungovať podľa sekcie plánu obnovy na základe tzv. míľnikov a cieľov, ktoré si v pláne vopred stanovili. Tieto bude Slovensko reportovať Európskej komisii dvakrát ročne.Európska komisia hodnotí slovenský plán obnovy pozitívne. Podľa komisie plán predstavuje dobre cielené politické opatrenia dôležité pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Taktiež podľa nej ide o konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne posilňujú.Hodnotenie Európskej komisie má charakter odporúčania pre Radu Európskej únie, ktorá bude plány obnovy finálne schvaľovať. Rada má na posúdenie plánu jeden mesiac. V prípade schválenia sa oficiálne začne fáza implementácie, ktorá potrvá do roka 2026.Plán obnovy je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19, ktorá prudko oslabila európske ekonomiky. Do roku 2026 sa má prostredníctvom plánu obnovy na Slovensku preinvestovať viac ako šesť miliárd eur. Prioritami SR sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia.