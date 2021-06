Počas leta stúpa počet podvodov na ľuďoch, ministerstvo vnútra spúšťa informačnú kampaň

kampaň

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR (MV SR) pripravilo pred obdobím letných brigád preventívno-osvetovú. Spustí ju v utorok 22. júna v online priestore, na sociálnych sieťach a webových portáloch s inzerciou práce.Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o problematike a nástrahách obchodovania s ľuďmi, ako aj zvýšiť záujem konzultovať rôzne otázky či obavy prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818.Ako v tlačovej správe informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru rezortu vnútra, úlohou kampane je zasiahnuť cieľové skupiny, ktoré sú z pohľadu obchodovania s ľuďmi najzraniteľnejšie.„Počas letných mesiacov vnímame nárast podvodov páchaných na ľuďoch, ktorí si hľadajú letné brigády či zamestnanie v zahraničí. Záujemcovia môžu natrafiť na rôzne pofidérne, no na prvý pohľad lukratívne ponuky," priblížilo ministerstvo vnútra s tým, že každú jednu pracovnú ponuku si treba overiť.Banner bude zverejnený na internetových stránkach s celoštátnou pôsobnosťou, a to na spravodajských portáloch, ako aj na osobných portáloch obsahujúcich chat a inzerciu práce, za účelom zvýšenia povedomia širokej verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi.chce rezort vnútra zasiahnuť cieľovú skupinu osôb vo veku od 18 do 54 rokov.Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je preventívny nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi.Obrátiť sa na odborníkov prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0800 800 818 môže ktorýkoľvek občan SR v prípade, ak má obavy súvisiace s ponukou práce v zahraničí, ale aj na Slovensku.Linka slúži tiež ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, respektíve pre ich blízkych. Operátori linky individuálne a odborne konzultujú a posudzujú situáciu volajúceho a následne mu poskytnú usmernenie a pomoc.Linka je dostupná denne od 8:00 do 20:00. Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník. Na zaznamenané hovory reagujú operátori linky obratom na druhý deň.Prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zabezpečuje MV SR od roku 2008. Rezort vnútra sa tak snaží ako gestor boja proti obchodovaniu s ľuďmi pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi.Od roku 2013 bolo zaznamenaných celkom 8 627 volaní na národnú linku a prostredníctvom nej sa zachytili a identifikovali aj obete obchodovania s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá pomoc prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.Ten slúži na stabilizáciu obete obchodovania s ľuďmi po prežitej traume, ako aj na podporu jej reintegrácie alebo integrácie do spoločnosti.