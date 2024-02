Prvé stíhačky F-16 by mohli doraziť na Ukrajinu v júni, ohlásil v Mníchove litovský minister obrany

18.2.2024 (SITA.sk) - Prvé stíhačky F-16 sa na ukrajinskej oblohe objavia približne v júni tohto roka. Ako referuje web foreignpolicy.com, na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to povedal litovský minister obrany Arvydas Anušauskas „Myslím si, že v júni ich uvidíme na Ukrajine,“ povedal Anušauskas. Rovnaký časový rámec poskytol ďalší európsky predstaviteľ prítomný v Mníchove, ktorého meno nebolo zverejnené.Ukrajinská vláda očakáva, že do konca fiškálneho roka v Spojených štátoch, čiže do septembra, bude na bojových lietadlách vycvičených 12 pilotov.Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov tento týždeň uviedol, že dodávky stíhačiek F-16 Ukrajine „sa budú realizovať podľa plánu stanoveného v dohodách s partnermi“.Umerov dodal, že oficiálne začala pôsobiť aj koalícia dronov a zapojilo sa do nej osem krajín, a to Švédsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko, Nemecko, Litva, Estónsko, Holandsko a Lotyšsko.